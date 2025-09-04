¿Manola Díez despedida de un programa de televisión por ‘problemática’? Aseguran que “enloqueció”

Manola Díez, tras ser despedida de Teatro en breve por cachetearse a la actriz Anyolina Broy, vuelve a dar de qué hablar. Ahora trasciende que, presuntamente, tuvo problemas en un programa de televisión que estaba grabando. Toda esta situación se habría dado a poco más de dos meses de que Manola Díez se casara y admitiera estar en búsqueda de trabajo: “Estoy buscando trabajo porque todos tenemos hambre de comer”, expresó en aquel entonces.

Aunque en ese momento se especuló que podría entrar a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos 2025’ y hasta se mostró emocionada por la posibilidad, al final del día no se concretó nada.

Ahora, según lo que se reportó hace algunas horas, Manola habría sido incluida en un nuevo programa de Multimedios. No obstante, ahora se estaría poniendo en duda su participación debido al incidente que, supuestamente, ocurrió. ¡Te contamos!

Manola Díez / Redes sociales

Te recomendamos: La boda de Manola Diez ¡al estilo TVNotas!: Buscará ser mamá a los 51 años

¿Qué pasó con Manola Díez y por qué podría ser despedida de un programa de televisión?

En la emisión más reciente del programa ‘Todo para la mujer’, se reportó que, presuntamente, se le habría brindado la oportunidad a Manola Díez de trabajar en un programa nuevo de Multimedios, el cual estaría producido por Paco Lalas y contaría con la colaboración de Luz Blanchet y Alex Bisogno.

“Tengo información. Acuérdense que Luz Blanchet va a regresar a la televisión en Multimedios, en un programa de cocina, producido por Paco Lalas, que tiene la presencia de Alex Bisogno, Luz Blanchet, está por ahí un chef y Manola Díez, bueno, estaba”, contó uno de los colaboradores.

De acuerdo con lo reportado, Manola, presuntamente, protagonizó un altercado durante las grabaciones, por lo que ya estarían contemplando “hacerla a un lado”.

“La tuvieron que hacer a un lado porque está incontrolable. Le dieron la oportunidad… grabaron los programas, el último programa que se grabó fue en Aguascalientes, ya estaban a nada de estrenar. Entonces, tuvo un encontronazo, Manola Díez. De repente, enloqueció, es lo que nos cuentan y ya no va a estar” Colaborador de ‘Todo para la mujer’

Aunque no especificó cuál fue el motivo del supuesto “encontronazo”, mencionaron que hubo “dos que tres golpes” y este incidente retrasó el lanzamiento, pues están debatiendo si despedirla de manera definitiva o no: “Tienen que ver qué va a pasar, pero Manola Díez dando de qué hablar otra vez por su temperamento…Lo peor es que lo hizo frente a las autoridades de Aguascalientes”, informaron.

No te pierdas: Manola Diez acusó a actor de Vecinos de estar alcoholizado y llamarla “perra”

¿Manola Díez confirmó su “encontronazo” durante grabaciones de un programa de televisión?

Hasta el momento, la estrella de realities Manola Díez no ha confirmado o desmentido el presunto encontronazo que tuvo en su nuevo programa de televisión. No obstante, hace poco dio a conocer que estaba trabajando en un proyecto con Multimedios.

A través de redes sociales, la actriz compartió un video en el que se le ve entrevistando a una persona con un micrófono de la televisora. En dicho post, puso varios hashtags en los que se podían leer palabras como “gracias”, “Multimedios” y “trabajando”.

Cabe destacar que, si bien no se mencionó el nombre del programa, se sabe que Alex Bisogno conducirá uno con el nombre “Escápando conmigo”, que es de ‘Multimedios’ y cuyo estreno estaba programado para el próximo 6 de septiembre.

Hasta el momento, la televisora no ha dicho nada sobre el lanzamiento de este proyecto. En tanto que Alex compartió un promocional que decía “próximamente”.

Programa de Alex Bisogno / Redes sociales

¿Cuáles han sido las polémicas de Manola Díez?

Esta no es la primera vez que Manola Díez causa polémica por algún tipo de altercado. Incluso, la propia actriz ha reconocido que suele tener un temperamento bastante explosivo. Aquí te dejamos algunas de sus controversias más sonadas:

Año 2017: Manola Díez y Araceli Arámbula, quienes eran muy amigas, se pelaron después de que Díez compartiera fotografías de los hijos de Arámbula sin su consentimiento. En su momento, la conductora aseguró que su “comadre” la amenazó. Aunque hicieron las paces con el tiempo, la relación no volvió a ser igual.

Manola Díez y Araceli Arámbula, quienes eran muy amigas, se pelaron después de que Díez compartiera fotografías de los hijos de Arámbula sin su consentimiento. En su momento, la conductora aseguró que su “comadre” la amenazó. Aunque hicieron las paces con el tiempo, la relación no volvió a ser igual. Año 2023: Durante su participación en el Hotel VIP, Manola Díez aseguró haber sido agredida de forma física y psicológica por parte de Roberto Tello, su compañero de reality.

Durante su participación en el Hotel VIP, Año 2025: Una compañera de Teatro en breve la acusó de haberla cacheteado, por lo que Manola fue despedida. Díez reconoció lo ocurrido, pero aseguró que su colega fue la que inició el altercado, afirmando que siempre la molestaba.

Una compañera de Teatro en breve la acusó de haberla cacheteado, por lo que Manola fue despedida. Díez reconoció lo ocurrido, pero aseguró que su colega fue la que inició el altercado, afirmando que siempre la molestaba. En este año, también se ha puesto en duda su salud mental. También se dijo que tenía problemas con el alcohol. La famosa ha desmentido tener alguna enfermedad mental, así como una adicción al alcohol.

Mira: Manola Diez fue despedida, tras cachetada a Anyolina Broy en Teatro en breve ¡Hubo testigos de la agresión!