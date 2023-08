Hotel VIP: Roberto Tello reacciona al encontronazo con Manola Díez: “Aquí no hay inventos”

Manola Díez acusó a Roberto Tello de haberla agredido físicamente en el reality, Hotel VIP.

Roberto Tello y Manola Díez protagonizaron una fuerte discusión en el reality Hotel VIP. La comediante acusó al actor de haberle echado “mala vibra” para que perdiera en la dinámica de ese momento.

Tras varios reclamos, ‘el Coreano’ no se quedó callado y también lanzó insultos a su compañera. Según Díez, en medio de la discusión, Tello la agredió físicamente. La situación fue desmentida por una médica que revisó a la comediante.

El resto de los jugadores creen que Manola debe salir del concurso, principalmente por su bienestar mental. / Twitter: @luisslm

Tal encontronazo dio mucho de qué hablar en redes sociales, tanto que recordaron que no era la primera vez que la comediante tiene este tipo de reacciones, dado en que Big Brother también tuvo fuertes discusiones con los habitantes.

Por ello, Roberto Tello fue cuestionado, en el programa radiofónico Todo para la mujer, sobre lo que sucedió dentro de la competencia. El actor dejó claro que nunca lastimó físicamente a Manola, ya que solo fue el furor del momento.

Roberto pidió a Manola que aprendiera a respetar. / Instagram: @telloroberto_

“Yo creo que lo que se ve en la televisión, pues es lo que realmente pasó. Aquí no hay inventos. Aquí no hay nada que no haya sucedido ahí”, dijo el actor.

Explicó: “En realidad, ni la agarré. Todo se origina en la competencia. Cuando te dicen, ‘¿estás listo?’ Yo hago un movimiento de superhéroe contra el piso. Me ganan las nalgas y me voy para atrás y le pego accidentalmente (…) En ese momento se desencadenó la ira”.

Manola Díez no ha reaccionado a las innumerables críticas que se generaron en redes, luego de que explotó contra su compañero. Sin embargo, ambos se ofrecieron disculpas en el reality.

Así lo dijo Roberto Tello: