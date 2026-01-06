Alfredo Adame parte la rosca de Reyes ¡con sus nuevos herederos! “La familia que tenía era falsedad”

Alfredo Adame (67 años), el primer ganador de La granja VIP, nos invitó a partir la tradicional rosca de Reyes a su hogar. Estuvo acompañado de su hija Vanessa Adame y de sus nietos, Majo (20) y Santiago (17). Al festejo llegaron su excompañera del programa Lis Vega y su novio ‘Rayito’, su amigo ‘Rey grupero’, quien fue crítico en la emisión, e incluso estuvo Dania Méndez, quien participó en La casa de los famosos de Telemundo.

Alfredo Adame fue acomppañado por su hija Vanessa y sus dos nietos, Santiago y Majo. / Foto: Alejandro Isunza/TVNotas

¿Por qué Alfredo Adame disfruta tanto celebrar la rosca de Reyes?

El actor Alfredo Adame disfruta mucho festejar esta fecha, porque es un buen pretexto para tener cerca a sus verdaderos amigos. “Es una gran oportunidad para saber que cuento con el cariño, la amistad y el apoyo de la gente que me quiere. Normalmente es en familia. Este festejo lo hago desde antes, cuando estaba casado, e invitaba a la gente que quiero y está cerca de mí, en este momento tan importante. La Navidad la pasé en casa de mi hija Vanessa y mis nietos”.

Sus papás le inculcaron este tipo de festejos. “La Navidad y el Año Nuevo sí, pero como mi mamá era alemana no significaban nada estos días. Mi papá, los Reyes tampoco los celebraba; sin embargo, cuando ya tuve hijos y comencé a convivir socialmente me di cuenta de que era algo importante. De niño esperaba Santa Claus y también a los Reyes Magos. Disfrutaba mucho esa parte, porque a mí siempre me trajeron lo que les pedí”.

El actor nos contó que ahora él trata de inculcar estos festejo a sus nietos, Majo y Santiago. “Claro, porque todas estas celebraciones son de convivencia con tu familia y con la gente que te quiere. Es importante. Toda la vida tuve amigos falsos, interesados, y los que están en estas fiestas son gente que realmente quiero en mi vida. Todos los demás no me interesan”.

“En mi vida hay 2 requisitos que no son negociables: Uno es el éxito y el otro, la felicidad. Todo lo que a mí me haga feliz, bienvenido, como reunirme con mi familia, mis amigos, comernos una rosca de Reyes, tomarnos un vinito y platicar. Todos están felices y nadie vino por compromiso ni interés”, dijo Adame.

“Lo mejor de todo es que estoy con mi hija Vanessa y mis nietos. Ahora me doy cuenta de que la familia que tenía era falsedad, interés, ambición. Hasta ahora que estoy con mi hija siento que todo esto es real, puro y trasparente”.

A la rosca de Reyes, llegaron Lis Vega, ‘Rayito’ y ‘Rey Grupero’. / Foto: Alejandro Isunza/TVNotas

¿Alfredo Adame se reconciliará con su familia por el espíritu navideño?

Le preguntamos a Alfredo Adame si con el espíritu navideño y de los Reyes Magos podría haber algún perdón de su parte o sigue con la intención de no saber nada de su otra familia. “Por supuesto. Esto se acabó. Pasaron a ser una estadística, al cajón de los asuntos sin importancia y después al bote de la basura. Yo decidí el desapego. Si no lo hago, me van a destruir. Yo no quiero volver a ver a la mamá ni a los 3 tipos estos. No me interesan”.

Sobre los invitados que llegaron de algunos realities en los que ha estado, Alfredo Adame comentó: “Mira, invité de La granja a varias personas, pero desafortunadamente varios andan de viaje y la única que pudo venir fue Lis Vega. Por las fechas era complicado; sin embargo, los que no pudieron venir me mandaron videos agradeciendo”.

De izquierda a derecha, ‘Rey Grupero’, Lis Vega y Alfredo Adame. / Foto: Alejandro Isunza/TVNotas

¿Qué hará Alfredo Adame con el premio de La granja VIP?

Por otra parte, Alfredo Adame comentó qué va a hacer con su premio millonario de La granja VIP. “Yo, cuando firmo contrato, lo hago con empresas de Estados Unidos. Una parte del premio será para pagarle la carrera de abogado a mi nieto Santiago. Tiene 17 años. Acaba de entrar a la prepa. Le faltan 3 años. Donde quiera estudiarla, aquí o en el extranjero. Y a mi nieta Majo la voy a apoyar en su agencia de marketing que tiene. Otra parte, para mis chicles, a ver qué me compro, o me voy de viaje o me llevo a ‘la Barbie’ a pasear”.

Sobre ese tema, Alfredo Adame explicó que tiene un acuerdo con la empresaria. “Lo que pasa es que ella y yo tenemos un arreglo de 5 días al mes, porque es muy creativa, muy emprendedora y a esta edad ya no es para tener hijos, ni casarnos, ni vivir juntos. Nos vemos unos días y nos la pasamos bien”.

Alfredo Adame ganador de La granja / X

¿Qué viene para Alfredo Adame en el 2026?

La granja VIP catapultó aún más la carrera del actor, y nos contó qué proyectos tiene para este 2026. “Con esto de La granja, tengo más fechas como DJ. Empiezo a ensayar obra de teatro con Lis Vega e Ivonne Montero. Hacemos gira aquí en México y Estados Unidos. Luego, en marzo, voy a un reality en el extranjero. Después, tengo otros proyectos en otras televisoras. En España tengo otro reality en octubre y de ahí lo que siga. Sobre el programa Freddy show fue un cañonazo. Entonces ya te podrás imaginar”.

Finalmente, sobre el hate que recibió durante el programa mencionó: “Todos ya no pueden decir nada, porque traen el cul... atravesado. Yo no tengo haters, tengo admiradores que quisieron ser como yo y que nunca lo van a lograr. A mí eso me favorece mucho. Que digan lo que quieran. Yo soy un triunfador y hombre exitoso, por mi trabajo, mi disciplina y por todo lo que significa hacer televisión”.

