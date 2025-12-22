Alfredo Adame gana ‘La granja VIP’: Así habría sido la reacción de Pati Chapoy tras triunfo del actor

Una de las cosas más esperadas luego de que Alfredo Adame ganara ‘La granja VIP’ ha sido la reacción de Pati Chapoy. Y es que la presentadora llegó a hablar muy mal de él mientras este se encontraba dentro del reality.

Muchos esperaban que su comentario durante la más reciente transmisión del programa ‘Ventaneando’. No obstante, Pati Chapoy no se presentó, lo que generó mucha especulación en redes sociales, siendo la principal que la conductora estaba tan molesta que decidió no asistir para evitar hablar del asunto.

En medio de todo esto, se filtra cuál habría sido la presunta postura de la también periodista de espectáculos ante la victoria de Adame, ¿realmente está enojada? Esto se sabe.

Alfredo Adame, ganador de La granja VIP / Redes sociales

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre la participación de Alfredo Adame en ‘La granja VIP’?

Hace algunas semanas, Pati Chapoy lanzó un comentario sumamente polémico sobre Alfredo Adame y, en ese entonces, su posible triunfo en ‘La granja VIP’. Durante un capítulo del pódcast ‘Nada es lo que parece’, un usuario le pidió a la conductora que “dejaran ganar” al actor.

Ante esto, Chapoy sostuvo que solo el público decidía quién obtenía el primer lugar y afirmó que no le interesaba lo que pasara con Adame, incluso expresó su deseo de que “desapareciera”.

“No, no tenemos nada que ver, y por mí, que lo desaparezcan, que se vaya mucho a otra galaxia, a otra granja. Él no tiene nada que estar haciendo aquí” Pati Chapoy

El comentario no pasó desapercibido en las redes sociales. Si bien algunos concordaron con ella, otros consideraron que decir “desaparecer” era algo muy grave. Según los detractores, esto implicaría que la presentadora le “desea la muerte” al actor.

Cabe destacar que esta no era la primera vez que Chapoy se mostraba contra Adame. En su momento, se dijo muy indignada por la discusión que se suscitó entre el histrión y ‘la Bea’, asegurando que él era un “majadero”.

“Ojalá que lo saquen. No tiene brillo ese hombre, ya que lo saquen, punto. Es un majadero. (...) Sabes lo que sucede con ese hombre, es un fantoche, un mentiroso. Adame no tiene escrúpulos ni valores; quien debería estar recluido en un manicomio es él. Se le voló la cánica”, puntualizó.

Pati Chapoy / IG: @chapoypati

¿Cuál fue la reacción de Pati Chapoy ante el triunfo de Alfredo Adame en ‘La granja VIP’?

A través de su canal de YouTube, el periodista Michelle Rubalcava contó que, presuntamente, Pati Chapoy habría “enfurecido” tras saber que Alfredo Adame ganó ‘La granja VIP’.

“La que me comentaron ayer, algunos de mis contactos, que no estaba nada contenta con el triunfo de Alfredo fue la señora Pati Chapoy. Recuerden que, hasta hace poco, la señora Chapoy deseaba que Alfredo Adame se desapareciera. La situación es que la señora está muy, muy molesta” Michelle Rubalcava

Según el comunicador, Pati no puede comprender cómo un “hombre tan violento pudo ganar un reality”. Si bien no mencionó si esta fue la razón por la que no estuvo en ‘Ventaneando’, para muchos, su información lo confirmaría.

Cabe destacar que, durante la emisión de hoy, solo se invitó al llamado ‘Team Cacaraquero’ (Kim Shantal, la Bea, César Doroteo ‘Teo’ y ‘el Patrón’) para hablar sobre el reality; excluyendo a Eleazar Gómez y Alfredo.

Se especula que esto presuntamente habría sido orden directa de Chapoy, pues, si bien no estuvo en el programa, no deseaba ver a Adame en “su foro”.

¿Cuál es el premio que ganó Alfredo Adame en ‘La granja VIP’?

Estos son los premios que ganó Alfredo Adame al conseguir el primer lugar en ‘La granja VIP’:

Trofeo del gallo de oro

Una motocicleta

Dos millones de pesos

Durante la gala final del reality, Adame mencionó que usará parte del dinero para financiar la educación universitaria de su nieto y comprarle algunas cosas a su nieta.

