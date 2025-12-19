Tras salir de La granja VIP, Sergio Mayer Mori revela que Natália Subtil no le permite ver a su hija

Al parecer, Sergio Mayer Mori enfrenta las consecuencias de haber hablado de Natália Subtil en “La granja VIP”. A pesar de que la expareja se encontraba en buenos términos e incluso fue la pequeña quien lo acompañó y lo despidió al ingresar al reality, hoy el cantante revela que no ha podido ver a su hija

Queda claro que no es por falta de tiempo sino porque no le contestan ni los mensajes, asegura el recién eliminado de “La granja VIP”

La modelo brasileña Natália sostuvo una relación con Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer. / Fabook: Natália Subtil/ Instagram: @smayermori

¿Por qué Natália Subtil no deja que Sergio Mayer Mori vea a su hija?

Natália Subtil se moestó por las declaraciones de Sergio Mayer Mori en “La granja VIP” en las cuales relató cómo fue que se conocieron cuando él tenía 17 años y ella 27 años y estaba casada, esto revivió la polémica de su relación por la diferencia de edades.

Aunque no está claro que es lo que molestó a Natália de las declaraciones de Mayer Mori. La modelo brasileña expresó su molestia negando que la pequeña participará en alguna dinámica de La granja VIP por lo cual emitió un comunicado en sus redes.

“Por respeto a mi hija y ante las declaraciones que se han realizado, incluyendo afirmaciones falsas e inapropiadas, he tomado la decisión de que no participará en el reality”, expresó la modelo brasileña en un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Natália Subtil toma decisión drástica: su hija no estará en La Granja VIP con Sergio Mayer Mori. / Instagram

¿Qué dice Sergio Mayer Mori sobre Natália Sutbil tras salir de La granja VIP?

En un live de Tiktok, Sergio Mayer Mori contó que no ha podido ver a su hija debido a que Natália Subtil no le contesta pues está enterado de que la madre de su hija no quedo nada contenta con sus declaraciones en “La granja VIP”.

“Me encantaría verla, muero por verla, solo que su mamá no me contesta. Ya le escribí, porque mi hija también tiene su teléfono, pero los mensajes no le han llegado; está chiquita y luego no lo usa. No la he podido ver porque su madre no me responde. Se enojó un poquito porque conté mi historia en La granja”.

Sergio Mayer Mori también aseguró que le resulta contradictoria la molestia de Natália Subtil, pues afirma que él nunca habló mal de ella. En contraste, señaló que ella sí ha ofrecido entrevistas en las que ha hablado negativamente de él.

“Pero bueno, ella lleva tiempo haciendo eso, y peor aún porque lo hace de una manera horrible y habla muy mal de mí. Yo nunca hablé mal de ella, solo conté mi historia y se enojó”

Agregó: “No me contesta y no me deja ver a mi hija, pero lo que sé es que en Navidad vamos a estar juntos y eso me pone muy feliz, porque por fin ya la voy a ver”.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori de Natália Subtil en La granja VIP?

Sergio Mayer Mori también ha generado polémica en “La granja VIP” por sus declaraciones sobre la madre de su hija Natália Subtil. El contó que su relación comenzó cuando él tenía 17 años y ella 27, ella estaba casada y empezaron a salir en la filmación de una película.

“Ella quería formalizar, yo no estaba preparado… la prensa y el público cayeron sobre mí porque tengo pi..”, comentó Sergio Mayer Mori.

Sergio Mayer Mori declaró que le aseguró a Natália Subtil que estarían juntos como padres, pero no como pareja: “Le dije que iba a estar presente, pero no íbamos a estar juntos”.

Aunque también Sergio Mayer Mori dijo cosas positivas de Natália Subtil, principalmente que está agradecido por la forma en la que ha criado a su hija y ha pedido disculpas por mencionarla dentro del reality.

