¿Carolina Ross irá a la boda de Nodal y Ángela Aguilar? La cantante rompe el silencio y revela ¿tiene novio?

Cuando parecía que entre Carolina Ross y Sergio Mayer Mori había química suficiente como para salir del reality con romance incluido, la historia tomó otro rumbo. Tras su breve paso por La granja VIP, lo único que sobrevivió fue una colaboración musical… y muchas preguntas sin respuesta. Ahora, en medio del anuncio de la boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar, la cantante vuelve a estar en el centro del chisme: ¿irá o no a la boda?, ¿está abierta al amor?, ¿qué pasó realmente con Sergio y qué tan cercana sigue siendo a Nodal? Carolina decidió hablar, pero dejando varios titulares sobre la mesa.

Carolina Ross, Ángela Aguilar y Nodal / FB: Carolina Ross, Ángela Aguilar y Nodal

¿Carolina Ross está invitada a la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

La boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar, programada para mayo de 2026, ya se perfila como uno de los eventos más comentados del regional mexicano. La ceremonia, que se celebrará en Zacatecas, en un rancho familiar, presuntamente El Zoyate, promete una celebración muy mexicana: caballos, taquitos y tradición, luego de que la pareja se casara por lo civil en julio de 2024.

Ante este escenario, los reflectores voltearon de inmediato hacia Carolina Ross, amiga y colaboradora musical de Nodal, con quien incluso protagonizó momentos que en su momento dieron mucho de qué hablar. Cuestionada directamente por la prensa sobre si ya recibió invitación, la cantante fue clara, sin alimentar polémicas innecesarias.

“No me han mencionado nada, pero si nos invitan ahí estaremos primeramente Dios.” Carolina Ross

Una respuesta breve que deja claro que, aunque no hay invitación formal hasta ahora, tampoco existe ningún conflicto público con la pareja.

Carolina Ross habló sobre un triste momento de su vida / Redes sociales

¿Cuál fue la verdadera relación entre Carolina Ross y Christian Nodal?

La relación entre Carolina Ross y Christian Nodal ha sido, oficialmente, amistosa y profesional, aunque no exenta de momentos que desataron especulación. Uno de los más recordados ocurrió en 2022, cuando interpretaron juntos “Adiós Amor” y se dieron un beso en pleno escenario.

Nodal aclaró posteriormente que el gesto fue espontáneo y sin intención romántica. Carolina siempre ha respaldado esa versión y ha hablado de Nodal con respeto y admiración profesional.

Incluso, el cantante llegó a describirla como: “Uno de los talentos más increíbles que he escuchado en toda mi vida.”

Carolina abrió shows para Nodal, compartieron escenario en eventos como la Feria de Metepec y mantuvieron una cercanía artística constante. Sin embargo, con el tiempo, el contacto se enfrió. Ross ha explicado que desconoce las razones exactas del distanciamiento y que simplemente dejó de haber comunicación, mientras que en redes los fans especularon que la relación de Nodal con Ángela Aguilar pudo influir.

Aun así, la cantante ha sido clara: no hay pleito, no hay rencores y todo quedó en el terreno profesional.

Carolina Ross fue confirmada como la novena participante de ‘La granja VIP’. / X

¿Qué pasó realmente entre Carolina Ross y Sergio Mayer Mori en La granja VIP?

Durante la primera semana de La granja VIP, el acercamiento entre Sergio Mayer Mori y Carolina Ross fue evidente. Miradas, pláticas largas y halagos constantes hicieron pensar que el reality sería el inicio de una historia romántica. Sin embargo, la eliminación temprana de Carolina cambió el rumbo de todo.

Sergio no ocultó su decepción al verla salir y hasta lanzó comentarios que encendieron las redes:

“Qué linda se ve mi esposa”, dijo al verla en la gala donde dejó su legado. “Ya que salga de aquí, iré a buscarte, Caro”, expresó después, incluso reclamando en broma a Eleazar por haber “traicionado” a su esposa.

Más tarde, ya fuera del programa, ambos sorprendieron al anunciar la colaboración “Princesa de la noche”, tema que promocionaron juntos en redes sociales, pese a que Sergio continuaba dentro del reality. Para muchos, eso fue la confirmación de que algo más seguía vivo… aunque solo en lo profesional.

Carolina, por su parte, fue honesta al reconocer que sí hubo atracción, pero también límites muy claros.

“Al principio platicamos mucho de música. De hecho, él me salvó para que pudiera tener una cama en la primera dinámica. Después me quise alejar de él porque sí está guapetón y no quería que me llamara la atención”. Carolina Ross

¿Hubo romance en La granja VIP? Carolina Ross admite atracción por Sergio Mayer Mori / X / IG

¿Carolina Ross está abierta al amor o cerró ese capítulo?

En medio de rumores, ships y especulaciones, Carolina Ross fue cuestionada sobre su situación sentimental actual. Lejos de alimentar novelas inexistentes, la cantante aseguró que atraviesa una etapa de calma y enfoque personal, especialmente en su carrera musical rumbo a 2026.

Cuando le preguntaron si le gustaría compartir esos logros con alguien especial, no lo negó, pero tampoco mostró prisa.

“Siempre hace falta, pero todo bien.” Carolina Ross