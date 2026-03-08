Ángela Aguilar comparte polémico mensaje por el 8M y en redes la destrozan: “Es la menos indicada”

Ángela Aguilar ha sido objeto de críticas y burlas por su matrimonio con Christian Nodal. Y es que mucha gente sigue pensando que ella fue quien se “metió” en la relación que había entre su actual esposo y Cazzu. La teoría ha sido reforzada en las últimas semanas a raíz de ciertos testimonios que aseguran haberlos visto juntos cuando él todavía tenía un romance con la argentina.

Es por ello que muchos se indignaron ante el mensaje que la hija de Pepe Aguilar compartió en redes sociales por el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué dijo?

Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Ángela Aguilar realmente fue la “amante” en la relación entre Christian Nodal y Cazzu?

De manera oficial, Ángela Aguilar y Christian Nodal han negado que su relación haya comenzado como una infidelidad. No obstante, las circunstancias en las que se dio su romance y algunos testimonios han puesto en tela de juicio el tema.

Y es que Nodal anunció su romance con Ángela tan solo dos semanas después de haber terminado con Cazzu, la madre de su hija. A los dos meses, se casaron en una ceremonia privada en Cuernavaca.

Debido a la rapidez con la que se dio todo, muchos sostienen que el cantante sí engañó a la madre de su hija con su actual esposa. En muchas ocasiones, el matrimonio ha negado esto y ha dicho que su amor “floreció” tras un reencuentro posterior a la ruptura entre él y la argentina.

Por su parte, Julieta Cazuchelli, nombre real de Cazzu, no ha negado ni confirmado nada. Tan solo se ha limitado a decir que le gustaría que Nodal le diera una pensión justa y pasara más tiempo con su hija.

En las últimas semanas, dos usuarias han afirmado haber visto juntos a Nodal y Ángela cuando él estaba en una relación con Cazzu. Una de ellas sostiene que la nueva pareja reservó una sala de cine para ellos solos en Monterrey.

El segundo testimonio resalta que, supuestamente, el matrimonio y Pepe Aguilar fueron a un restaurante de Zacatecas. Pidieron que no se dejara pasar a más comensales y, en especial, Pepe exigió que ninguno de los empleados estuviera grabando. Ambas declaraciones no han sido confirmadas.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

El mensaje polémico de Ángela Aguilar por el 8M

A través de Instagram, Ángela Aguilar compartió una frase que su papá, Pepe Aguilar, había posteado horas antes. La imagen que ambos lanzaron hablaba sobre cómo las mujeres se defienden en la calle, pero no en redes sociales.

“Pedimos respeto para las mujeres... pero en redes aplaudimos cuando una es humillada. Si la igualdad se defiende en la calle pero se rompe en redes sociales, algo estamos entendiendo mal”. Ángela Aguilar

Aunque no dijo nombres ni hizo alusión a nada, muchos lo tomaron como una forma de quejarse de cómo ciertas mujeres siguen criticándola o burlándose de ella por su relación con Christian Nodal.

La imagen se viralizó en redes sociales y la mayoría de los usuarios se dijo molesta ante sus palabras. Algunos comentarios que se podían leer son:

“El chiste se cuenta solo”

“Y luego pregunta por qué cae mal”

“Mi tía la más venenosa”

“Ella es la menos indicada para subir eso”

“Pero primero ella tiene que aprender que la felicidad no se construye sobre las lágrimas y el dolor de otra”

“Ella pide respeto cuando ella no respetó a otra mujer”

“Nadie la va a perdonar”

Ángela Aguilar / Redes sociales

¿La canción ‘Incompatibles’ de Christian Nodal es una indirecta para redes sociales?

Hace poco, Christian Nodal estrenó su canción ‘Incompatibles’. Muchos afirman que podría ser una dedicatoria para su expareja, Cazzu, con quien no solo ha tenido una guerra de dimes y diretes por el tema ‘Rosita’ de Rauw Alejandro, sino que también mantiene una batalla legal por asuntos relacionados con su hija.

El nuevo sencillo de Nodal habla sobre cómo dos personas deben aceptar que su romance terminó. Si bien no mencionó nombres, se cree que podría hacer referencia a la madre de su hija. Esto dice parte de la letra:

“Si ya comprobamos que no somos compatibles. Una pe…, una llorada y luego a lo que sigue. Tal vez hay un universo en el que estamos juntos, pero en este valió madre porque no se pudo… A fuerzas, nada. Cuando la puerta está cerrada. El amor no la abre ni a empujones ni a patadas”.

