Ángela Aguilar lanza fuerte mensaje tras polémica de Christian Nodal y Cazzu: ¿Dice adiós?

La cantante Ángela Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de compartir un mensaje personal en su canal de difusión de WhatsApp, en medio de la reciente atención mediática que también involucra a Christian Nodal y Cazzu.

Te puede interesar: Foto eliminada de Cazzu con reportera de El gordo y la flaca desata sospechas de que hablará por fin de Nodal

Pepe Aguilar responde a los detractores de a Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal / IG: @pepeaguilar_oficial

¿Qué pasó entre Cazzu y Christian Nodal actualmente?

En las últimas semanas, los nombres de Cazzu y Christian Nodal volvieron a colocarse entre las principales tendencias luego de que el intérprete mexicano utilizara su canal de difusión en Instagram para responder a mensajes publicados por su expareja tras el estreno de la canción “Rosita”, de Rauw Alejandro.

En su comunicado, Nodal cuestionó lo que llamó “selectividad de la indignación”, al señalar que su expareja puede aparecer públicamente con personas que, según su versión, habrían afectado la relación “durante y después del embarazo”. Aunque no mencionó nombres, en redes sociales algunos usuarios relacionaron sus palabras con rumores de una presunta cercanía entre Cazzu y Bad Bunny, luego de que ambos compartieran escenario y se fotografiaran juntos recientemente. Hasta el momento, no existe confirmación pública de una supuesta infidelidad.

El cantante también hizo referencia a que uno de los compositores del tema “Rosita” habría sido considerado “imperdonable” en el pasado, según su versión. Sin embargo, no ofreció detalles adicionales ni pruebas sobre esa afirmación.

En paralelo, Nodal reaccionó a declaraciones en las que, sin mencionarlo directamente, Cazzu habría dejado entrever un presunto “abandono” hacia su hija. El intérprete sostuvo que considera inapropiado que se mencione públicamente a la menor dentro de la controversia relacionada con el lanzamiento musical. Aseguró que ni su número telefónico ni sus intenciones como padre han cambiado y que el proceso se encuentra en manos de sus representantes legales.

Te puede interesar: ¿Cazzu se burló de Ángela Aguilar? Así fue la supuesta imitación de la esposa de Nodal en su concierto: VIDEO

Christian Nodal y Cazzu / IG: @cazzu / @nodal

¿Ángela Aguilar va a cerrar sus redes sociales?

Tras la difusión de su mensaje, una de las búsquedas más recurrentes fue si la cantante planea cerrar sus redes sociales. Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha confirmado que eliminará o desactivará sus cuentas oficiales. Su comunicación estuvo centrada en expresar que desea “estar más por aquí y un poquito menos por allá”, en referencia a elegir con mayor cuidado los espacios donde comparte contenido.

En el texto difundido en WhatsApp, la artista señaló que en el exterior

“muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido”. Ángela Aguilar

También escribió que su intención es “cuidar su corazón” y “estar en paz”, además de elegir entornos donde pueda mostrar aspectos cotidianos de su vida como su familia, sus mascotas, la ropa que le ilusiona, aprender a crear un hogar, leer y reflexionar.

El mensaje concluyó con una frase dirigida a sus seguidores:

“Los extraño y les mando un abrazo suavecito, de esos que no aprietan, pero sí sostienen”. Ángela Aguilar

Estas palabras fueron interpretadas por parte del público como un indicio de que reducirá su exposición digital, aunque no existe un anuncio oficial de cierre de plataformas.

Te puede interesar: ¿Cazzu perdonó y olvidó? Este fue su gesto a los logros de Ángela Aguilar que desató polémica en redes ¿Tregua?

Ángela Aguilar / Capturas de pantalla

¿Por qué Ángela Aguilar quiere alejarse de la polémica?

El mensaje se da en un contexto de alta atención mediática relacionada con la vida personal y profesional de Christian Nodal y Cazzu, situación que ha mantenido a los tres artistas en tendencia en distintos espacios digitales y medios de comunicación.

Sin mencionar nombres ni hechos específicos, Ángela Aguilar expresó su deseo de distanciarse de situaciones polémicas. Indicó que busca enfocarse en su bienestar, su entorno familiar y proyectos personales que considera importantes en esta etapa. En el video principal, aparece con un vestido blanco mientras de fondo suena la canción “Save my soul”, de Noah Rinker, cuyo fragmento incluye la frase: “no soy perfecto ni pretendo serlo, pero me da mucho gusto que Nuestro Señor haga tiempo para mí”.

Este detalle musical acompañó un tono reflexivo que alude a la espiritualidad y al agradecimiento como elementos relevantes en su vida actual. Sin realizar declaraciones directas sobre los señalamientos o comentarios en redes, la cantante dejó claro que su prioridad es preservar su tranquilidad.

Te puede interesar: ¿Ángela Aguilar responde a a críticas tras polémica de Nodal con Cazzu en pleno concierto?: “Funada ya estoy”