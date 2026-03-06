Cazzu revela por qué no trae a su hija a México: ¿Teme que Nodal se la quite? Esto reveló

La cantante argentina Cazzu volvió a hablar sobre su vida personal y familiar, en especial sobre la manera en que combina su carrera musical con la crianza de su hija. Durante una reciente entrevista con El gordo y la flaca, la artista explicó cómo ha organizado su día a día para poder estar presente en la vida de la pequeña, al tiempo que continúa con sus compromisos profesionales y giras internacionales.

Te puede interesar: Nodal le habría sido infiel a Cazzu con Ángela Aguilar ¿mientras estaba embarazada? Se habrían encontrado en Mty

Cazzu / Redes sociales

¿Cómo es la relación de Cazzu con su hija?

Durante la charla, la artista Cazzu contó que su hija ya reconoce que su mamá es cantante. Explicó que cuando tiene presentaciones suele explicarle lo que ocurrirá y preguntarle si quiere acompañarla.

“Hoy le digo: ‘mamá tiene que cantar’. Le pregunto si quiere venir conmigo” Cazzu

Sin embargo, aclaró que la pequeña es reservada y que suele mostrarse tímida cuando le piden que haga algo frente a otras personas. La cantante explicó que la niña suele expresarse con libertad sobre lo que quiere hacer. De acuerdo con su testimonio, en ocasiones decide quedarse en casa y en otras le gusta viajar con su madre.

“Tiene dos años y yo le pregunto: ‘¿querés venir conmigo? ¿Dónde querés quedar?’ A veces me dice que quiere estar en la casa, otras que quiere viajar conmigo” Cazzu

Cazzu también mencionó que intenta respetar esas decisiones dentro de lo posible, como una forma de permitir que la niña exprese sus preferencias. La intérprete añadió que el tiempo más largo que ha estado separada de su hija ha sido de tres días, generalmente cuando realiza compromisos laborales rápidos.

Te puede interesar: ¡Nodal al borde del colapso! Deprimido y presionado por Pepe Aguilar ¡para que deje a su papá! ¡Le saldrá en millones!

Hija de Cazzu / Redes sociales

¿Por qué Cazzu no ha traído a su hija a México?

Durante la entrevista, Cazzu habló sobre la forma en que organiza sus viajes y explicó que no siempre lleva a su hija con ella, especialmente cuando se trata de traslados cortos. Cazzu explicó que no siempre lleva a su hija con ella. La cantante detalló que hay trayectos específicos en los que prefiere viajar sola para regresar rápidamente a casa.

“Yo la llevo a los viajes que… sobre todo, los únicos viajes que no la llevo son los viajes cortos, que voy y vengo. Voy y vengo, entonces es cuestión de un día”. Cazzu

En ese momento de la entrevista, también mencionó que el tiempo máximo que ha estado separada de su hija ha sido muy breve.

“Tres días. Tres días, sí. Tres días de que te vas hasta México, rapidísimo, hacés algo y volvés rapidísimo”. Cazzu

De acuerdo con sus palabras, cuando se trata de viajes más largos o compromisos que implican permanecer varios días fuera, sí procura que su hija la acompañe. Mientras tanto, cuando se trata de traslados exprés, prefiere mantener la rutina de la pequeña en casa.

Te puede interesar: ¿Cazzu se burló de Ángela Aguilar? Así fue la supuesta imitación de la esposa de Nodal en su concierto: VIDEO

“Por medio de esta entrevista, podemos contarle a Cristian Nodal de su hija” NO soy nodal y hasta a mi me dolió 😅



Con la tranquilidad y claridad que dice todo Cazzu ♥️ pic.twitter.com/Dz6dTDfYuE — bad girl (@xcjlsj) March 6, 2026

¿Cómo enfrenta Cazzu las polémicas sobre Christian Nodal?

Además de hablar sobre su hija, la cantante Cazzu también se refirió a las controversias, aunque no lo mencionó, la mayoría atribuyó que se referían a Christian Nodal, debidos a los escándalos que han surgido alrededor de su vida personal en los últimos años. En ese contexto, explicó que ha desarrollado distintas herramientas para manejar esos momentos.

La artista compartió que uno de los recursos que utiliza es la terapia. Según explicó, considera importante tener espacios para reflexionar y procesar lo que ocurre en el entorno mediático.

“Yo medito... A veces hay momentos donde uno piensa que todo se está tratando de uno ahí afuera” Cazzu

En ese sentido, agregó que intenta recordar que muchas situaciones forman parte del contexto público y no necesariamente están dirigidas de manera personal.

“Siento que esa es la idea que más hay que ablandar: que el mundo no gira alrededor mío y que no todo se trata de mí ahí afuera” Cazzu

Cazzu también mencionó que algunas polémicas pueden tener mayor o menor impacto, pero que con el tiempo suelen ser reemplazadas por nuevos temas dentro de la conversación pública. En medio de esas situaciones, la cantante señaló que su principal espacio de estabilidad se encuentra en su vida cotidiana y en su música. La intérprete explicó que su carrera artística ha sido una constante en su vida, incluso en momentos en los que no podía vivir de ella.

“Mi música a mí me hace feliz. No siempre me fue bien, también hubo momentos en los que no podía vivir de esto” Cazzu

Te puede interesar: ¿Christian Nodal traicionado por su familia? Su hermano se reunió con Cazzu y su hija, reportan: FOTO