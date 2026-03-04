¡Cazzu no se echa para atrás! No se arrepiente de explotar contra canción de Rauw Alejandro que habla de Nodal

Cazzu dijo que no se arrepiente del texto que publicó tras el lanzamiento de “Rosita”, canción de Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco, tema que hace alusión a Christian Nodal. La artista sostuvo su postura respecto al mensaje que compartió en ese momento contra sus colegas y el padre de su hija, con quién ha tenido diversos conflictos y en medio de una polémica separación por rumores de infidelidad con Ángela Aguilar, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Pati Chapoy: Cazzu demandaría a la conductora de ‘Ventaneando’ ¿por discriminación?, revelan

Cazzu mantiene su postura tras polémica por “Rosita” y mención a Nodal. / Redes sociales

Cazzu explota por la canción “Rosita”

Cazzu reaccionó en su cuenta de Substack tras el lanzamiento de “Rosita”, canción de Rauw Alejandro y Jhayco, porque dice: “Yo voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, en alusión a Christian Nodal. A partir de esa referencia, la artista argentina compartió un mensaje en el que abordó cómo vive lo que ocurre alrededor de su nombre, sin mencionar directamente a los intérpretes.

“En las vidas de personas como yo todo es así. Algo sucede por fuera, que es lo que ustedes pueden ver. Y otras cosas pasan aquí adentro. Dentro de una, dentro de casa, dentro de la propia cabeza”, escribió. En su reflexión planteó la idea de una división entre lo público y lo íntimo: “Imaginen una perfecta separación de pantalla donde a la izquierda la realidad que no alcanzan a ver y a la derecha la exposición y todo lo que se hace para el afuera. Yo concilio constantemente conmigo misma para acortar esa brecha que divide una cosa de la otra, la de Cazzu con Julieta”, dijo Julieta Emilia Cazzuchelli.

La cantante desarrolló el texto “Tiradera”, donde cuestionó “la legendaria camaradería entre varones” dentro de la industria musical. “En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo, los carcome”, expresó. También señaló que muchas situaciones ocurren “a la izquierda de la pantalla”, mientras que en el espacio público surgen “cortas publicaciones inconexas”.

Más adelante abordó interpretaciones sobre su historia personal y mencionó a su hija, a quien describió como “la verdadera víctima”. “Le contesto con la verdad mientras sonrío y mucho, lo hago porque somos felices… ‘¿nunca me vas a dejar?’”, escribió.

No te pierdas: Cazzu hace inesperada confesión sobre su hija tras declaraciones de Nodal sobre “violencia vicaria”

¡Sigue firme! Cazzu habla de “Rosita” y la frase dedicada a Nodal. / Redes sociales

¿Cazzu se arrepiente por lo que dijo de la canción “Rosita”?

La cantante Cazzu ofreció una entrevista con Tanya Charry para el programa El gordo y la flaca previo a su concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, donde habló sobre el momento que atraviesa y el texto que publicó. La artista fue consultada sobre la repercusión de sus palabras y explicó cómo construye sus posturas públicas.

“Cuando empezás a formar tus ideas, te informás, escuchás y ves, vas tomando dimensión de la importancia de tu verdad para otras personas. Yo siempre digo que las cosas que digo, no las digo por mí; las cosas que no digo son las que hago por mí o mi hija, pero las cosas que digo son las que creo necesarias en los momentos necesarios”, dijo la cantautora originaria de Jujuy.

Además, la cantante argentina señaló que su intención no es hablar desde lo individual, sino desde una perspectiva más amplia. “Me puedo equivocar, pero lo hago desde un lugar colectivo, nunca personal del todo. Cuando siento que hace falta, digo algo y trato de que sea lo más prudente y exacto”, expresó. También retomó la idea que planteó en su publicación, al referirse a la manera en que conviven su vida privada y la exposición pública: “Me pasan un montón de cosas como a todo el mundo les pasa y por el otro lado, lo decía hace poco en mi texto, es como una pantalla dividida, lo que la gente ve y después va pasando”.

Al ser cuestionada directamente sobre si se arrepiente del texto que difundió, respondió de forma clara: “No, para nada, yo me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en mi vida”. Añadió que actualmente se siente tranquila frente a lo que ocurre a su alrededor. “La paz que siento en este momento y no hay algo que me diera una taquicardia o me ponga nerviosa. Ella entiende todo lo que pasa y mamá hace”, dijo en referencia a su hija.

No te pierdas: Cazzu responde a Rauw Alejandro y Nodal por “Rosita"; acusa abandono y dice quién es “la verdadera víctima”

Tras el debate en redes por la canción “Rosita”, Cazzu explicó por qué no se arrepiente de su crítica. / Redes sociales

Cazzu y el público que la acompaña

Cazzu habló sobre el público que se ha acercado a su música en los últimos meses y destacó que ha notado la presencia de nuevas oyentes, en especial mujeres de distintas generaciones. “Hay un montón de público nuevo que me ha dado esta situación, que es el público de las mujeres y las señoras grandes, mujeres mucho más grandes que yo, con más experiencia, vida vivida y con historias, conozco un montón de historias de mujeres, hijas y madres que me sorprende un montón”, mencionó.

La cantante señaló que estas experiencias le han permitido escuchar relatos personales que, según dijo, la han impactado. Comentó que en sus conciertos y a través de mensajes recibe testimonios de mujeres que comparten procesos propios, lo que ha ampliado el diálogo alrededor de su música y de lo que comunica desde el escenario.

También se refirió a quienes no coinciden con su postura y aseguró que no busca aprobación unánime. “Soy muy orgullosa del público que no está de acuerdo conmigo, yo no quiero que todo el mundo me ame porque creo que no es real, la gente, a veces, no está de acuerdo con tu discurso, forma de ser, música, con lo que piensas o crees, y eso está bien”, afirmó, al explicar que entiende la diversidad de opiniones como parte natural de la exposición pública.

No te pierdas: ¿Ángela Aguilar le roba vestido a Cazzu? Internautas la señalan; ¿se lo llevó Nodal?