¿Christian Nodal ya no le tuvo paciencia? Captan ¿desaire a Ángela Aguilar? | VIDEO

Al parecer no todo es miel sobre hojuelas en el matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar, pues el cantante le habría hecho un supuesto desaire a la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar tras el concierto del sonorense en la Monumental Plaza de Toros México.

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Nodal habría reaccionado con molestia mientras Ángela Aguilar grababa el momento. / Redes sociales

¿Cómo fue la presentación de Ángela Aguilar en el concierto de Christian Nodal?

La presentación de Christian Nodal en la Plaza de Toros incluyó un momento especial con la aparición de Ángela Aguilar sobre el escenario.

La cantante se sumó al concierto saliendo de sorpres para interpretar junto a su esposo el tema “Dime cómo quieres”, una de las colaboraciones más conocidas de ambos y que fue recibida por el público presente.

Durante la interpretación, la pareja recreó parte del intercambio de frases que forma parte de la canción. Nodal lanzó la pregunta “¿Por qué eres tan coqueta, mi amor?”, mientras que la hija de Pepe Aguilar respondió: “Porque eres mi esposo, Christian”.

Tras concluir el dueto, Ángela Aguilar se retiró del escenario para que Nodal continuara con el espectáculo. Minutos después, el cantante aprovechó para dirigirse al público y expresar un deseo relacionado con el amor.

“Les deseo a todos que algún día encuentren el amor verdadero, vieran qué bonito se siente, te amo mi reina, que viva el amor esta noche en La México”, dijo el cantante de “Probablemente”, “De los besos que te di” y “Ya no somos ni seremos”.

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¿Qué presunto desaire le hizo Christian Nodal a Ángela Aguilar?

Un video que comenzó a circular en redes sociales colocó a Christian Nodal y Ángela Aguilar en el centro de la polémica, pues no se les ve muy contentos.

En las imágenes se observa a la cantante de “Ahí donde me ven” y “El equivocado” tomando fotografías de un pastel inspirado en Bandera Blanca, el más reciente material discográfico del intérprete sonorense, mientras ambos participan en una celebración relacionada con el lanzamiento del proyecto.

Las grabaciones dieron pie a distintas interpretaciones entre usuarios de redes sociales debido a la actitud que muestra cada uno en ese momento.

Mientras que Ángela Aguilar aparece sonriendo y enfocada en capturar imágenes del pastel con su celular, Nodal permanece a su lado con una expresión que algunos internautas consideraron seria y hasta enojada.

Este supuesto desaire de Christian Nodal a Ángela Aguilar se suma al de la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, evento que se realizó en Las Vegas, se pudo observar a la pareja sonriendo mientras posaban frente a las cámaras.

No obstante, lo que dio mucho de qué hablar fue que, en algún punto, el cantante, presuntamente, habría rechazado un beso de su esposa.

Además, cuando ganó el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi , no le agradeció a su esposa y solo se limitó a decirse muy contento por todo el apoyo que ha obtenido de sus allegados, fans y equipo musical. Sin embargo, en el pasado, sí mencionó a Cazzu en su discurso.

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¡Ángela sonreía y Nodal no! El video que tiene a todos hablando de la pareja. / Redes sociales

¿Qué dijo Maryfer Centeno de la actitud de Christian Nodal con Ángela Aguilar?

Entre quienes analizaron el video se encuentra Maryfer Centeno, grafóloga, quien compartió su lectura de las imágenes a través de sus redes sociales.

Según la especialista, la aparente incomodidad del cantante estaría relacionada con el hecho de que Ángela buscaba documentar el momento para compartirlo en redes sociales.

“Nodal se molesta con Ángela Aguilar porque Ángela Aguilar tiene que subir todo a Instagram porque sino no pasó, supongo yo”, comentó al dar su interpretación sobre lo que observa en la grabación.

Además, la grafóloga mencionó que “Ángela Aguilar está tomándole una foto o un video a este hermoso pastel sin importarle que su esposo no quiera, eso no importa, lo importante es que ella lo suba porque al final del día lo único que importa es ella. Ya lo vemos harto, fastidiado y cansado, con la cabeza agachada y rostro de resignación”.

Hasta el momento, Christian Nodal y Ángela Aguilar no han emitido declaraciones sobre el video o las conclusiones que surgieron a partir de él, pero su relación sigue siendo uno de los más polémicos.

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