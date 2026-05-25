Fan sorprende a Nodal con atrevida petición: ¡Un bebé! ¿se viene el hermanito para la hija de Cazzu?

Christian Nodal terminó robándose las miradas, luego de que una mujer le pidió que le “hiciera un hijo”, ¿cómo fue el peculiar momento? Te contamos los detalles.

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Fan sorprende a Nodal con inesperada petición. / Mezcalent

¿Cuántos hijos tiene Christian Nodal?

Christian Nodal tiene una hija fruto de su relación con Cazzu, y recientemente salieron a la luz detalles del proceso legal que mantiene con la cantante relacionado con la privacidad de la menor. De acuerdo con lo explicado por el abogado José Luis Álvarez Pulido, la intención principal de este procedimiento es regular la exposición pública de la niña, especialmente en redes sociales, con el objetivo de proteger su bienestar e intimidad.

Según detalló la defensa legal del intérprete, el proceso fue admitido en México y posteriormente se envió una notificación a Julieta Cazzuchelli, nombre real de la artista argentina, quien actualmente reside en Argentina junto a la menor de edad. Además, se explicó que una de las prioridades es alcanzar un acuerdo entre ambas partes que permita mantener a la niña con la menor exposición posible en plataformas digitales. “Voy cediendo para que esté lo menos expuesta en redes”, expresó Nodal sobre la situación.

La defensa del cantante también señaló que el procedimiento busca garantizar convivencias sanas, estables y continuas entre padre e hija, además de preservar una relación cercana y significativa entre ambos. Asimismo, se explicó que la intención es que, más adelante, la menor pueda decidir por sí misma si desea o no mantener una vida pública.

Sobre el caso, José Luis Álvarez Pulido aclaró en entrevista con Despierta América que la notificación enviada no representa una sentencia ni una resolución definitiva. “Esta primera notificación no es una sentencia, no es ningún tipo de condena ni mucho menos. Es simplemente el informarle a una persona, el decirle: ‘Oye, en tal lugar, en tal juzgado, te están llamando a un juicio’”, explicó.

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Christian Nodal es padre de una niña, fruto de su relación con Cazzu. / Redes sociales

¿Quién le pidió a Christian Nodal que le haga un hijo?

El cantante Christian Nodal protagonizó un especial mientras firmaba autógrafos para sus seguidores. En medio del encuentro, una fan le gritó: “Christian, hazme un hijo porque mi viejo ya no puede”, comentario que provocó la risa inmediata del cantante y de algunas personas que se encontraban cerca.

El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios reaccionaron tanto al comentario de la fan como a la respuesta de Nodal durante la convivencia. El video acumuló distintas opiniones y abrió nuevamente el debate entre internautas sobre la vida personal del intérprete y la relación que mantiene con sus seguidores.

Entre los comentarios que aparecieron en redes se pueden leer:



“Esta gente es desquiciada”.

“Nodal no puede embarazar a su esposa,

menos a su fan”.

menos a su fan”. “Es padre ausente, violentador vicario”.

“No, ¿para qué traer a otro hijo de Nodal? No puede mantener por tacaño”.

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Nodal y Ángela Aguilar no tienen hijos aún. / IG: @nodal / @cazzu / @angela_aguilar_

¿Cuántos hijos quiere tener Christian Nodal?

Christian Nodal ha hablado en distintas ocasiones sobre su deseo de formar una familia grande, tema que volvió a colocarse en conversación luego de las especulaciones sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar. En redes sociales comenzaron a circular videos y fotografías que desataron rumores sobre la posible llegada de un bebé, situación que llevó nuevamente a recordar las declaraciones que el cantante ha hecho acerca de cuántos hijos le gustaría tener.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante el año pasado, Nodal comentó entre risas que tanto él como Ángela todavía eran “muy chiquitos” para convertirse en padres. Sin embargo, dejó claro que sí imagina una familia numerosa más adelante. Aunque evitó hablar de tiempos específicos, el intérprete señaló que sí contempla la posibilidad de agrandar su familia en el futuro.

Días después, el tema volvió a surgir durante una conversación con Mariano Osorio, donde el cantante dio una cifra más concreta sobre sus planes familiares. Nodal aseguró que le gustaría tener cuatro hijos en total, incluyendo a la hija que tuvo con Cazzu. En esa entrevista también explicó que no tiene contemplado convertirse nuevamente en padre en el corto plazo, ya que considera que todavía faltan varios años para que ese proyecto se materialice.

El tema volvió a tomar fuerza después de su participación en la dinámica “60 segundos con…”, conducida por Jazmín Zangarè, donde respondió sin rodeos que le gustaría tener “tres hijos más” además de su hija. Aunque la declaración fue breve, en redes sociales comenzaron las reacciones y comentarios de usuarios que cuestionaron si estos planes incluyen a Ángela Aguilar y la manera en que el cantante aborda públicamente el tema de la paternidad.

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