Una famosa y su padre son acusados de intentar matar a un cantante: ¡Contrataron a un asesino!

A inicios de este 2026 se hizo viral que el cantante colombiano conocido como “Saúl Cumbias”, fue oficialmente acusado por intentar asesinar a su esposa, en una noticia que le dio la vuelta al mundo. Ahora, una nueva historia conmociona a las redes sociales, pues se confirmó que una influencer y su padre, presuntamente estarían implicados en el intento de asesinato de un famoso cantante, quien también es expareja de la joven. Te contamos los detalles.

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¿Quién es la influencer acusada con su padre de presuntamente intentar matar a un cantante?

Se trata de la influencer estadounidense Gabriela González, conocida en redes sociales como Gabbie González, y su padre, Francisco Javier González, fueron arrestados tras ser señalados por autoridades de Estados Unidos de participar en un presunto complot para asesinar al cantante Jack Avery, expareja de la joven y padre de su hija.

El caso ha causado conmoción en redes sociales y medios internacionales debido a la gravedad de las acusaciones y a los supuestos métodos utilizados para organizar el crimen.

De acuerdo con documentos judiciales difundidos por PEOPLE, las autoridades sostienen que el presunto plan habría surgido en medio de una intensa disputa por la custodia y las visitas relacionadas con la hija de ambos (Jack y Gabbie), de 7 años de edad.

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Gabbie González y Jack Avery / The daily beast

¿Por qué acusan a Gabbie González y su padre de haber conspirado contra Jack Avery?

Según la declaración jurada presentada por los investigadores, la relación entre Gabbie González y Jack Avery se había deteriorado desde hace varios años debido a desacuerdos relacionados con la crianza de su hija.

Las autoridades aseguran que Francisco Javier González se involucró profundamente en el conflicto legal y familiar, participando activamente en esfuerzos para desacreditar al cantante y, presuntamente, apartarlo de la vida de la menor. La investigación también reveló detalles sobre la manera en que los acusados presuntamente intentaron coordinar el crimen.

Gabriela González, de 24 años, fue arrestada el pasado 18 de mayo por la Oficina de Investigación del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles. Actualmente permanece detenida sin derecho a fianza, según registros penitenciarios revisados por medios estadounidenses.

Ese mismo día, Francisco Javier González, de 59 años, fue detenido en el Condado de Seminole, Florida, bajo cargos relacionados con conspiración para cometer asesinato y solicitud de asesinato en California.

De acuerdo con los documentos judiciales, Gabriela González y un supuesto co-conspirador identificado como Kai Cordrey habrían discutido el uso de la web o5cur4 y pagos con criptomonedas para contratar a un asesino a sueldo.

Los investigadores afirman que una de las ideas planteadas era hacer que la muerte de Jack Avery pareciera un accidente automovilístico ocurrido en Los Ángeles. Un testigo declaró que Gabriela comentó que Cordrey recibiría dinero para asesinar al cantante y que su padre habría aportado cerca de 10 mil dólares para concretar el supuesto encargo.

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¿Quién es Jack Avery?

Jack Avery es un cantante, compositor y músico estadounidense reconocido principalmente por formar parte de la boy band Why don’t we, una de las agrupaciones juveniles más populares de la música pop en los últimos años.

Antes de alcanzar la fama, participó en distintos proyectos escolares relacionados con la música y el teatro. Su popularidad en internet creció rápidamente durante la adolescencia, especialmente entre el público juvenil.

En 2016, Jack Avery se unió a Daniel Seavey, Corbyn Besson, Zach Herron y Jonah Marais para formar Why don’t we.

Entre las canciones más exitosas del grupo destacan:



“Hooked”,

“Talk”,

“8 letters”,

“Fallin’”.

“Trust fund baby”,

“What am I” y,

“Don’t change”.

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