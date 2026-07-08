Muere influencer mientras “huía” de la policía, se arrojó a un lago y se ahogó: ¿Qué pasó exactamente?

Han pasado apenas unos días de la trágica muerte de un influencer y su padre, quienes sufrieron un grave accidente automovilístico que terminó con la vida de ambos.

El mundo de las redes sociales está de luto tras confirmarse la muerte de un reconocido youtuber e influencer, quien falleció ahogado en un lago, luego de que intentara “huir” de la policía en un episodio que fue reportado como “confuso”. ¿Qué sucedió?

Influencer murió tras intentar “huir” de la policía / Canva

¿Qué influencer murió ahogado tras huir de la policía?

El protagonista de esta tragedia es Connor Murphy, influencer de fitness estadounidense de 32 años , quien falleció ahogado en un lago de Tailandia tras una “confusión”.

Connor comenzó a publicar videos mientras cursaba la universidad, con contenido enfocado en el desarrollo de masa muscular, la alimentación y rutinas de entrenamiento.

Sus videos alcanzaron millones de reproducciones, lo que lo convirtió en uno de los creadores de contenido fitness más conocidos de Estados Unidos, con casi 3 millones de seguidores totales en sus redes sociales.

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Connor Murphy / Redes sociales

¿Por qué el influencer fallecido, Connor Murphy, habría sido perseguido por la policía?

De acuerdo con medios locales, Connor Murphy residía desde hace tiempo en el distrito de Bang Phli, en la provincia tailandesa de Samut Prakan, donde rentaba una vivienda de lujo.

Testigos relataron que Murphy caminaba por la avenida, cerca de su hogar, haciendo gestos extraños y pidiendo a los residentes que lo llevaran en auto. Regresaba en taxi hacia el residencial cuando intentó subirse a otro vehículo; el conductor se negó debido a su comportamiento.

Cuando finalmente llegó la policía, Murphy presuntamente huyó corriendo por el pueblo y se lanzó al lago. Según los lugareños, nadó por un tiempo hasta mostrar signos de agotamiento, momento en el que se hundió.

Debido a que el cuerpo de agua tiene una profundidad estimada de 10 metros, ninguna de las personas presentes se atrevió a entrar a rescatarlo, por lo que se llamó a los servicios de emergencia. Buzos realizaron la búsqueda durante media hora antes de recuperar el cuerpo y llevarlo a la orilla.

La novia del influencer negó que Murphy tuviera problemas de conducta o consumiera drogas. Aseguró que nunca lo vio en ese tipo de situaciones y que no había antecedentes que hicieran previsible lo ocurrido.

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Connor Murphy murió ahogado / Redes sociales

¿Quién era Connor Murphy y qué contenido hacía?

Connor Murphy se dio a conocer en YouTube a partir de 2016 con el video The Connor Murphy fake shirt trick, que superó los 63 millones de reproducciones y lo catapultó a la fama.

Llegó a acumular más de 2.3 millones de suscriptores en YouTube y cerca de 400 mil seguidores en Instagram.

Con los años, su contenido se alejó del fitness tradicional hacia temas de espiritualidad y psicodélicos, y se vinculó a la comunidad del “looksmaxxing” (maximizar el atractivo físico personal).

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