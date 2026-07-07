Hija de Julio César Chávez lanza mensaje a Alejandra Jaramillo tras burlarse de la eliminación de México

La burla de la conductora ecuatoriana, Alejandra Jaramillo, despertó el enojo de miles de mexicanos.

Una figura del espectáculo mexican se unió a las contestaciones. Nicole ‘Nicky’ Chávez no dejó pasar la oportunidad para defender a México mandándole un duro mensaje a la ecuatoriana. ¿Qué le dijo? Entérate aquí.

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Nicole Chávez se unió a las críticas a Alejandra Jaramillo / Redes sociales

¿Quién es Alejandra Jaramillo y por qué se burló de México en el Mundial 2026?

Alejandra Jaramillo es una actriz, modelo, influencer y presentadora ecuatoriana que actualmente trabaja para la cadena Univisión, como conductora del programa de espectáculos '¡Siéntese quien pueda!’.

Estas últimas semanas, Alejandra ha sido tendencia por su celebración después de que México quedara eliminado del torneo, en “venganza” de la derrota que sufrió su selección en los dieciseisávos de final.

La presentadora publicó en su Instagram un video de su reacción al partido entre México e Inglaterra, en el que el tricolor quedó eliminado.

Esta publicación despertó miles de reacciones de aficionados mexicanos, que critican el hecho de que apoye a un país que no es el suyo.

Personalidades como Erika Vidrio y ahora la hija del boxeador Julio César Chávez ya se pronunciaron en las redes sociales con duras respuestas para la ecuatoriana.

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¿Qué le respondió Nicole Chávez a Alejandra Jaramillo?

‘Nicky’ compartió en su cuenta de X una captura de pantalla del mensaje que le mandó a la conductora, respondiendo a una historia en la que puso que “México jugó contra más de 18 millones de ecuatorianos.

La publicación estuvo acompañada de una descripción en la que Nicole escribió que festejar triunfos ajenos es “mediocre” y dudando que Ecuador llegue a ser sede mundialista alguna vez.

“Festejar triunfos ajenos es de mediocres. VIVA MÉXICO!”, se lee.

Nicole Chávez / Redes sociales

“Todo el mundo apoyaba a México menos ustedes. (...) Y discúlpame pero dudo mucho que tu país algún día sea sede mundialista.” Nicole Chávez a Alejandra Jaramillo

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Festejar triunfos ajenos es de mediocres 🤫 VIVA MÉXICO! pic.twitter.com/weFWFvdiqR — nicky (@nicolechavez03) July 6, 2026

¿Alejandra Jaramillo le contestó a Nicole Chávez?

Las críticas para la presentadora ecuatoriana han sido masivas, al punto de que se creó una campaña para pedir su despido de Univision.

Aunque aún no ha respondido directamente a la mexicana, en redes sociales circula un comentario atribuído a Alejandra Jaramillo, en el que responde a las críticas de los aficionados mexicanos, argumentando que ella puede apoyar al equipo que ella decida y que nadie tiene derecho para decirle qué festejar y qué no.

“Amiguitos, yo voy a celebrar al país que me dé la gana porque nadie tiene derecho a decirme qué celebrar y qué no.” Comentario atribuido a Alejandra Jaramillo

Mientras la polémica sigue creciendo por la petición de despido de la conductora, la compositora mexicana Erika Vidrio le terminó dedicando una canción criticándola, mencionando que trabaja para audiencia mexicana.

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