Le dedican canción a conductora Alejandra Jaramillo tras burlarse de la eliminación de México en el Mundial 2026

La eliminación de México del Mundial 2026 desató una gran polémica en las redes sociales, especialmente por la burla de la conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo en contra de la Selección mexicana.

Sin embargo, el escándalo no terminó ahí. Además de que sus declaraciones se hicieron virales y provocaron las críticas de cientos de mexicanos, ahora la compositora Erika Vidrio le respondió de una forma muy particular: le dedicó una canción. ¿Cómo va? Entérate aquí.

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Erika Vidrio, compositora mexicana / IG: @erikavidrio

¿Quién es Alejandra Jaramillo, la conductora que se burló de la eliminación de México?

Apenas terminó el partido entre México e Inglaterra, Alejandra Jaramillo subió un video a Instagram mostrando su reacción a la eliminación de México del torneo. En las imágenes se le puede ver brincando y gritando de alegría por la derrota del tricolor.

Alejandra Jaramillo es reconocida por su participación como conductora en el programa estadunidense '¡Siéntese quien pueda!’ desde el 2022.

Además de la televisión, Alejandra también es modelo, influencer y emprendedora, posee una marca llamada “Mundo Keto”, la cual promueve el cuidado personal a través de una alimentación cetogénica.

La ecuatoriana también tiene presencia en redes sociales compartiendo parte de su rutina diaria.

Después de su burla hacia la Selección Mexicana, las críticas no han parado e incluso ya piden que se le despida de Univisión, televisora para la cual trabaja.

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Alejandra Jaramillo / IG: @ale.jaramillo

Erika Vidrio le dedica canción a Alejandra Jaramillo

La compositora mexicana Erika Vidrio se unió a la ola de respuestas que ha recibido Alejandra Jaramillo.

Sin embargo, fiel a su estilo, decidió hacerlo escribiéndole una canción. En la descripción del video, Erika explicó que se la dedicaba a Alejandra “con el mismo cariño” que ella le tiene a México, y aseguró que la conductora trabaja para una audiencia que, en su mayoría, es mexicana.

“Una canción que escribí en 5 minutos dedicada con el mismo cariño que nos tiene Ale Jaramillo, a quien hoy conocí y a quienes se burlan de la selección Mexicana mientras trabajan frente a una audiencia que en gran parte es mexicana.” Erika Vidrio

La canción combina el estilo de los corridos tumbados con el pop. En la letra, Erika señala que lo que hizo la conductora es una vergüenza, pues se burló de la audiencia que sostiene a Univision y al programa del que forma parte, además de criticarla porque aún no puede superar la victoria de México sobre Ecuador.

“Ahí los ves celebrando victorias ajenas, pero su selección solo dio pena. (...) Alejandra Jaramillo, usa las neuronas, solo a ti se te ocurre burlarte de quien te da de tragar.” Erika Vidrio

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¿Cómo fue la eliminación de México en el Mundial 2026?

La Selección dirigida por Javier Aguirre vivió un partido intenso contra Inglaterra. En un lapso de dos minutos, Jude Bellingham le hizo dos goles a México, que los obligó a lograr una hazaña.

El Tricolor se acercó al marcador con un gol de Julián Quiñones y otro de Raúl Jiménez; pero un penal de Harry Kane cerró el marcador con un 3-2 a favor de Inglaterra.

México quedó eliminado nuevamente en los octavos de final, lo que provocó tristeza y reacciones entre los famosos.

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