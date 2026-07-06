Jugador de Inglaterra termina en camilla tras eliminar a México, ¿quedará fuera del Mundial 2026?

El partido de octavos de final entre México e Inglaterra generó una gran expectativa desde que se confirmó el enfrentamiento, al punto de que Mhoni Vidente lanzó su predicción sobre el destino de la Selección Mexicana.

Lamentablemente, para México el resultado no fue el esperado e Inglaterra consiguió su boleto a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Sin embargo, la victoria terminó siendo agridulce para los ingleses. En pleno festejo, uno de sus jugadores más importantes sufrió una aparatosa lesión y tuvo que salir del estadio en camilla rumbo al hospital. Todo apunta a que se perderá el próximo partido y su continuidad en el torneo está en duda. ¿De quién se trata? Entérate aquí.

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Caída de Jordan Henderson / Redes sociales

¿Quién es el jugador que se lesionó durante los festejos de Inglaterra?

El futbolista que preocupó a todo el equipo inglés fue el mediocampista Jordan Henderson, uno de los capitanes del equipo y de los jugadores más experimentados en la plantilla.

A sus 36 años, Henderson juega para el Brentford, de la Premier League, y disputa su tercera copa mundial con la camiseta de Inglaterra.

Su carrera como furbolista profesional comenzó en el 2008 con el Sunderland. Más tarde fue una de las figuras del Liverpool, antes de continuar su trayectoria en Arabia Saudita y los Países Bajos. Finalmente, en 2025 regresó al futbol inglés para incorporarse al Brentford.

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Jordan Henderson / IG: @jordanhenderson

¿Cómo se lesionó Jordan Henderson y qué tipo de lesión sufrió?

El desafortunado momento para el inglés fue durante los festejos de su selección luego de eliminar a México.

Mientras el resto de sus compañeros estaba frente a las gradas celebrando con la afición, Henderson saltó la valla de publicidad para regresar a la cancha, pero una mala caída sobre su brazo izquierdo causó la aparatosa lesión.

Jordan Henderson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 se fracturó luego de saltar los carteles de publicidad.



Se pierde el resto del Mundial.pic.twitter.com/tLPgROolKm — En Una Baldosa (@enunabaldosa) July 6, 2026

El mediocampista quedó tendido sobre el césped y tuvo que ser atendido por el cuerpo médico antes de abandonar el estadio en camilla y salir rumbo al hospital.

A falta de un parte médico oficial por parte de la selección de Inglaterra, el entrenador Thomas Tuchel informó que Henderson sufrió una lesión “grave” en la muñeca. Aunque aún no se sabe el diagnóstico definitivo, en redes sociales ha cobrado fuerza la versión de que podría tratarse de una fractura.

“Jordan se lesionó la muñeca. Está ahora mismo en el hospital. Es una lesión bastante grave.” Thomas Tuchel

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💥 Tuchel se pronuncia sobre la lesión de Jordan Henderson en la muñeca durante la celebración del triunfo de Inglaterra pic.twitter.com/wtKLv9dpsd — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 6, 2026

¿Cuánto tiempo estará fuera Jordan Henderson, se perderá el Mundial 2026?

Se espera que el tiempo de recuperación se de a conocer junto al diagnóstico final de la lesión. Lo que es un hecho, es que no estará el duelo de cuartos de final ante Noruega el próximo sábado 11 de julio.

De acuerdo con Cleveland Clinic, el tiempo de recuperación de una fractura de muñeca es desde tres semanas hasta seis meses, dependiendo de la gravedad de la lesión y el tratamiento que se aplique.

Tomando eso en cuenta, es muy probable que Jordan Henderson se perderá el resto del Mundial 2026.

El mediocampista solamente jugó pocos minutos en el último partido de fase de grupos frente a Panamá.

El caso de Jordan Henderson se ha vuelto tendencia, al igual que la imagen de Kylian Mbappé que preocupó a sus fans.

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