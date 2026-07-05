¿Detuvieron a Maestro Shifu por la serenata a la Selección de Inglaterra? Esto se sabe, VIDEO

La previa del partido entre México e Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026 no estuvo exenta de polémica. Lo que comenzó como una serenata organizada por aficionados mexicanos en las inmediaciones del hotel donde se hospedaba la Selección de Inglaterra terminó convirtiéndose en un tema viral por los rumores sobre una supuesta detención del influencer Maestro Shifu.

Las redes sociales estallaron cuando comenzaron a circular videos que mostraban un altercado entre policías y el creador de contenido. Algunos usuarios aseguraron que había sido arrestado tras participar en los disturbios y en el espectáculo con música y pirotecnia afuera del hotel JW Marriott Santa Fe.

Sin embargo, la realidad terminó siendo distinta. Las autoridades aclararon lo sucedido y pusieron fin a las especulaciones que dominaron Internet durante varias horas.

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¿Qué hacía Maestro Shifu en la serenata contra la Selección de Inglaterra?

La polémica comenzó cuando decenas de aficionados mexicanos acudieron a las inmediaciones del JW Marriott Santa Fe, hotel donde se hospedaba la Selección de Inglaterra antes de enfrentar a México en el Mundial 2026.

Entre los asistentes se encontraba Maestro Shifu, quien incluso realizó una transmisión en vivo para sus seguidores asegurando que todo estaba tranquilo hasta ese momento.

“No hay ruido, no hay escándalo. Se espera un buen partido el día de mañana. Con jugadores descansados, con jugadores con ganas de ganar [...] estamos preparados que aunque no haya ningún alboroto [...] los ingleses van a dormir” Adriano Zendejas

Sin embargo en cuestión de minutos y como si fuera planeado todo cambio. Durante la cobertura del evento, el influencer mostró distintos momentos de la reunión de aficionados que buscaban hacerse notar con música, cánticos y fuegos artificiales.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, el creador de contenido habría intentado acercarse a la zona argumentando que estaba realizando labores de cobertura, mientras decenas de personas participaban en la llamada serenata.

“No sé quién fue el descarado en hacer este movimiento, pero la gente de la televisión de Inglaterra no entendemos lo que está pasando” Maestro Shifu

Aunque el evento fue mucho más reducido en comparación con otras concentraciones similares registradas durante el torneo, logró llamar la atención tanto de las autoridades como de miles de usuarios en redes sociales.

Las escenas rápidamente se viralizaron, especialmente porque Inglaterra había desplegado un importante operativo de seguridad con la intención de evitar precisamente este tipo de actos antes de su compromiso mundialista.

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¿Por qué surgió el rumor de la detención de Maestro Shifu?

La confusión se originó a partir de un video grabado durante la propia transmisión de Adriano Zendejas. En las imágenes se observa cómo Maestro Shifu se encuentra dentro de su vehículo mientras elementos de seguridad se aproximan para dialogar con él. Posteriormente, el creador baja del automóvil para explicar su versión de los hechos.

Durante ese momento se escucha al influencer decir:

“Nosotros no hicimos nada, chécate las cámaras”. Maestro Shifu

El intercambio duró apenas unos minutos y posteriormente la situación se calmó sin mayores consecuencias. Sin embargo, algunos fragmentos comenzaron a circular fuera de contexto y varios usuarios interpretaron que la presencia policial significaba que había sido arrestado.

Otro detalle que alimentó los rumores fue que uno de los oficiales le indicó: “Súbete, súbete”.

La frase llevó a muchos a pensar que los policías intentaban trasladarlo a una patrulla. No obstante, los videos completos muestran que la indicación era para que regresara a su propio vehículo, por lo que nunca existió una detención formal.

La SSC tuvo que intervenir públicamente para aclarar la situación debido a la rapidez con la que la versión falsa se difundió en redes.

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Arrestaron al Maestro Shifu por no dejar dormir a los jugadores de Inglaterra JAJAJAJJA



AL MENOS SE FUE COMO UN GRANDE https://t.co/ns5MlYqIuv pic.twitter.com/BfBxS7aaMw — Don Nata // PQLD 🦍 (@DonNatanaelCan0) July 5, 2026

¿Maestro Shifu fue detenido tras los disturbios afuera del hotel de Inglaterra?

Los rumores sobre la supuesta detención de Maestro Shifu, crecieron rápidamente en plataformas como X, TikTok y Facebook, donde usuarios compartieron fragmentos de videos asegurando que el creador de contenido había sido detenido por las autoridades de la Ciudad de México.

No obstante, horas después la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX desmintió públicamente esa versión mediante un comunicado oficial.

“En relación a este tema que circula en redes sociales se informa que la persona a la que hace referencia el video no fue detenida por ningún elemento de la Policía de la Ciudad de México”. Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX

Con esta declaración, la dependencia confirmó que Adriano Zendejas mejor conocido como Maestro Shifu nunca fue arrestado, pese a las especulaciones que circularon durante gran parte de la madrugada.