Mundial 2026: ¿Inglaterra usará Viagra? La polémica estrategia para el partido contra México; ¿así ganarían?

El partido de octavos de final entre México e Inglaterra no ha dejado de generar conversación en las últimas horas, primero por la polémica sobre un supuesto cambio de horario que molestaría a Javier Aguirre y ahora por un tema completamente inesperado.

Y es que comenzó a circular la versión de que los jugadores ingleses presuntamente podrían recurrir al Viagra para mejorar su rendimiento. ¿Por qué surgió esta información? Aquí te contamos.

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¿Por qué Inglaterra podría usar Viagra para enfrentar a México?

El Viagra es un medicamento utilizado regularmente para contrarrestar la disfunción eréctil, de ahí que cause una gran sorpresa que los futbolistas lleguen a ocuparlo. Sin embargo, su composición tiene efectos adicionales.

Comenzó a correr información de que la Selección de Inglaterra presuntamente utilizaría Viagra durante el partido contra México; luego de que especialistas recordaran que el sildenafilo, principio activo del Viagra, puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea y facilitar la oxigenación del organismo en lugares de gran altitud, como la Ciudad de México.

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Viagra / Magnific

¿Es legal usar viagra en el futbol profesional?

La realidad es que no existe una confirmación oficial sobre que los jugadores de Inglaterra vayan a utilizar este medicamento para el partido; solo se manejó como una alternativa que podría ayudar a enfrentar la altitud de la CDMX.

No obstante, el Viagra y sus principios activos no están en la lista de sustancias prohibidas por las autoridades deportivas y la Agencia Mundial Antidopaje. Por tanto, es completamente legal y válido utilizarlo.

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El Viagra no está prohibido en el futbol profesional. / Imagen generada con IA

La altura de la CDMX, la principal preocupación de Inglaterra para enfrentar a México en los Octavos de Final del Mundial 2026

Más allá de la polémica por el posible uso de Viagra, la verdadera preocupación de Inglaterra es la altura de la Ciudad de México, donde se disputará el encuentro.

El Estadio Ciudad de México se encuentra a más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar, una condición que puede afectar a los atletas que no están acostumbrados a competir en esas circunstancias.

Entre los efectos más comunes que perjudican el rendimiento deportivo se encuentran una menor oxigenación, fatiga más rápida y una recuperación física más lenta durante el partido.

Adaptarse a condiciones de este tipo lleva tiempo y entrenamientos específicos, por lo que el entrenador de la selección europea, Thomas Tuchel, ya dijo que el hecho de tener tan. pocos días de preparación será una desventaja para ellos.

Antes de que llegue el día del partido, ya hay rivalidad en redes sociales e incluso entre los propios jugadores, como la de Raúl Jiménez con el portero inglés.

“No tenemos forma de adaptarnos a la altitud en tan poco tiempo. Ese proceso lleva mucho tiempo y, físicamente, es imposible en tres o cuatro días. Será una gran desventaja para nosotros.” Thomas Tuchel

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