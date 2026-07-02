Futbolista es asesinado a tiros en pleno Mundial 2026; dejó a su esposa embarazada: “Exigimos justicia”

El Mundial 2026 vuelve a estar de luto. Luego de que el futbolista Héctor Bello anunciara la muerte de su esposa en el doble terremoto de Venezuela, se confirma el asesinato de Saleem Al-Ashqar, portero palestino, a los 32 años. Te contamos todo lo que se sabe.

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¿Cómo anunciaron la muerte de Saleem Al-Ashqar, portero palestino, a los 32 años?

A través de redes sociales, la Asociación Palestina de Fútbol informó que Saleem Al-Ashqar murió el pasado 29 de junio, tras recibir varios disparos en Al-Qarara, en la ciudad de Khan Younis. Se responsabilizó al ejército de Israel.

En el comunicado, la asociación se dijo muy indignada y dolida por los hechos. También exigieron que se hiciera justicia y un cese al conflicto bélico.

“El Club Deportivo Palestino lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Saleem Al-Ashqar, arquero palestino de 32 años que defendía los colores del Khadamat Khan Younis y que perdió la vida a manos del ejército israelí. Nos destroza que hechos como estos sigan ocurriendo. Exigimos justicia y paz para #TodoUnPueblo”, se lee.

Recordemos que Israel y Palestina se encuentran en un conflicto armado desde 2023. Según cifras oficiales, se han registrado más de 100 mil víctimas mortales; 442 serían deportistas. Pese a que se ha pedido un alto a la guerra, los enfrentamientos parecen no tener fin.

En redes sociales, los internautas han lamentado los hechos y le han deseado todo lo mejor a la familia en su luto. Hasta el momento, no se saben más detalles sobre los responsables o los ritos funerarios que se le realizarán al futbolista.

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Anuncian muerte de Saleem Al-Ashqar / Redes sociales

Portero Saleem Al-Ashqar dejó a su esposa embarazada

De acuerdo con información de diversos medios locales, el portero Saleem Al-Ashqar se casó a principios de este año y estaba esperando a su primer bebé. Según se reportó, el portero fue asesinado mientras intentaba conseguir agua para ella

Este detalle causó mucha preocupación sobre el futuro de la mujer y el pequeño. Hasta el momento, se desconoce qué hará tras la pérdida de su esposo. Y es que ella no ha querido dar declaraciones al público.

En redes sociales, han comenzado a viralizarse imágenes de la ceremonia, ocurrida en febrero de 2026. En las fotos, se le puede ver al futbolista sumamente feliz y enamorado. No se sabe cómo fue el evento, pero se especula que fue privado. Solo habrían contado con la presencia de familiares y amigos más cercanos.

Saleem Al-Ashqar se casó a principios de año / Redes sociales

¿Quién era Saleem Al-Ashqar, portero palestino que fue asesinado?

Saleem Al-Ashqar era un futbolista palestino que murió en medio de los conflictos entre Israel y Palestina. Tenía 32 años al momento de su muerte. Formó parte de tres clubes en su país: Saleem Al-Ashqar.

Se dice que era el único hijo varón de su familia, la cual está compuesta por sus padres y 7 hermanas. Llevaba poco más de 10 años trabajando en el fútbol.

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