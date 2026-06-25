En pleno Mundial 2026, futbolista anuncia la muerte de su esposa; encontraron sus restos tras terremoto en Venezuela

Después de que la ‘Divaza’ reapareció en redes tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela, salió a la luz que uno de los futbolistas originarios del país perdió a su esposa a pocos meses de haberle dado la bienvenida a su hija. ¿De quién se trata? Te contamos los detalles.

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Doble temblor en Venezuela. / RS

¿Cómo fueron los terremotos que sacudieron a Venezuela?

En medio de las celebraciones por el Mundial 2026, la tarde del 23 de junio se dio a conocer que Venezuela fue víctima de dos terremotos que dejaron más de cien muertos. De acuerdo con reportes oficiales, el primero fue de magnitud 7.2 y el segundo de 7.5, con epicentro en la ciudad de San Felipe.

Tras haberse registrado los terremotos, diversas imágenes fueron difundidas en redes, donde se observa el desplome de varios edificios y daños estructurales; ante ello, el Ministro del Interior de Venezuela dio a conocer que los estados más afectados fueron Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Miranda, La Guaira y Caracas.

Hasta ahora, las labores de búsqueda siguen entre los edificios derrumbados y el protocolo “Estado mayor” permanece activo. El último reporte oficial indica que hay más de mil personas heridas, casi 200 muertos y se estima que al menos 346 estructuras resultaron afectadas.

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Doble terremoto sacudió Venezuela. / Redes sociales

¿Quién es el futbolista que perdió a su esposa tras el doble terremoto en Venezuela?

Una de las víctimas del doble terremoto en Venezuela es la esposa del futbolista venezolano Héctor Bello, quien a través de sus redes sociales dio a conocer la lamentable noticia. “Nos dejaste solos en la lucha, mami. Me dejaste solito con nuestra hija”.

Después de que el deportista compartió la noticia, diversos sitios lamentaron lo ocurrido y detallaron que su pequeña hija, a quien le dieron la bienvenida meses atrás, logró sobrevivir al derrumbe del edificio que habitaban.

“Lamentablemente, la esposa del futbolista Héctor Bello fue encontrada muerta entre los escombros tras el terremoto en Venezuela. Su pequeña hija sí logró sobrevivir al derrumbe en el edificio donde residía toda la familia”, se lee en redes.

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¿Cómo reaccionó Héctor Bello a la muerte de su esposa tras terremoto en Venezuela?

Tras la muerte de su esposa a causa del terremoto en Venezuela, Héctor Bello usó su cuenta de Instagram para compartir su sentir y agradecer las muestras de afecto por parte de sus seguidores y seres queridos.

“Tu mami nos dejó, ¿cómo le digo yo eso a mi hija? Andrea, ¿cómo le explico a tu hija que perdiste la vida por salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada? ¿Cómo le explico? Dame la fuerza tú ahora porque yo no doy más” Héctor Bello, futbolista

De acuerdo con sus redes, Héctor Enrique Bello Caballero es un futbolista de origen venezolano que se desempeña como defensa central y ha sido parte de algunos equipos de la liga venezolana.

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