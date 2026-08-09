Participante de ‘Survivor’ murió durante el show: el médico que lo atendió se quitó la vida días después

En los últimos años, se han popularizado los realities de supervivencia. Tal es el caso de ‘Survivor México’. Hace apenas unas semanas, se estrenó la nueva temporada y, según se reporta, ha registrado grandes números de audiencia.

Si bien este tipo de shows suele tomar muchas precauciones para salvaguardar la integridad de los participantes, en algunas ocasiones pasan desgracias que ocasionan la suspensión y/o cancelación de dichos programas.

Justamente esto pasó con Gérald Babin, quien estaba participando en el reality francés ‘Koh-Lanta’. Tras su muerte, se dio a conocer que el médico que lo atendió se quitó la vida. Te contamos la historia.

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Participante murió en ‘Koh-Lanta’ / Redes sociales

La trágica muerte de Gérald Babin, participante que murió en ‘Koh-Lanta’, reality francés similar a ‘Survivor México’

Todo ocurrió en 2013. La televisión francesa estrenó una nueva temporada de ‘Koh-Lanta’, un reality al estilo ‘Survivor’. En esa ocasión, los participantes fueron llevados a un lugar remoto en Camboya.

Durante el primer día, los concursantes fueron dejados en medio de un río y tenían que nadar hasta el punto de encuentro para iniciar el reto. Todo parecía ir bien hasta que Gérald Babin, uno de los competidores, empezó a sentirse mal.

El joven se quejó de un fuerte dolor en los brazos y un agotamiento fuera de lo normal. Ante esto, la producción llamó al médico Thierry Costa para una revisión. Este, al notar que Babin estaba grave, sugirió que lo trasladaran en helicóptero al hospital más cercano.

Desafortunadamente, el participante murió durante el trayecto. La causa fue un paro cardíaco. Tras la tragedia, la producción detuvo las grabaciones, mandó al resto de los concursantes a sus casas y dio por cancelada la temporada.

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Gérald Babin sufrió un infarto tras un reto de ‘Koh-Lanta’ / Redes sociales

¿Qué le pasó a Thierry Costa, médico que atendió a Gérald Babin en ‘Koh-Lanta’?

Pese a que las investigaciones determinaron que el deceso de Gérald Babin se dio de forma natural, la gente criticó fuertemente a la producción de ‘Koh-Lanta’. El público empezó a especular sobre supuestos descuidos y negligencias. Se decía que los retos “sobrepasaban” los límites físicos de los concursantes.

Y es que una persona, quien prefirió mantener su anonimato, sostuvo que Babin se empezó a sentir mal mientras nadaba. Supuestamente, el hombre de 25 años se lo comunicó a los organizadores del show. Sin embargo, estos lo forzaron a seguir.

Incluso, el médico Thierry Costa fue acusado de no haber hecho lo suficiente para salvar la vida del joven. El experto se defendió públicamente y dijo que tanto él como sus asistentes dieron todo para evitar el deceso de Gérald.

Unos días después de la tragedia, encontraron a Costa sin vida en Camboya. La policía local concluyó que se había quitado la vida. En la carta que dejó para su familia, expresa que la presión mediática arruinó su carrera y que “ya no podía más”.

“Nos enteramos con consternación de que el doctor Thierry Costa ha fallecido hoy en Camboya. Thierry Costa, de 38 años, médico de urgencia. Fue el doctor de ‘Koh-Lanta’ durante cuatro temporadas. Dejó una carta que se envió a su familia”, se informó en aquel entonces.

Doctor de Gérald Babin se quitó la vida / Redes sociales

¿Qué pasó con ‘Kon-Lanta’ tras la muerte de Gérald Babin y Thierry Costa?

Muchos pensaron que ‘Kon-Lanta’ sería cancelado tras lo ocurrido con Gérald Babin y Thierry Costa en la temporada 13. No obstante, el reality ha continuado con sus emisiones. De hecho, próximamente se estrenará la versión ‘All-Stars’, que reúne a varios exparticipantes.

Cabe destacar que esta no era la primera vez que el show lidia con polémicas. En 2005, la gente se quejó de que los competidores tuvieran que matar a un pez considerado como exótico. De igual forma, en 2019 se canceló la temporada tras una presunta agresión sexual.

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