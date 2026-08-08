Leslie Gallardo censurada en ‘Venga la alegría’ por su aspecto físico, aseguran: “Lo pidió la productora”

‘Venga la alegría’ se encuentra en medio de otra polémica. Y es que, recientemente, se reportó que, presuntamente, Leslie Gallardo, quien está sustituyendo temporalmente a Vivian Baeza, estaría siendo “censurada” en el matutino de TV Azteca. Te contamos todo lo que se sabe.

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Leslie Gallardo es la conductora temporal en Venga la alegría / Redes sociales

¿Por qué Leslie Gallardo se convirtió en la conductora temporal de ‘Venga la alegría’?

Como se sabe, Vivian Baeza se encuentra actualmente participando en el reality ‘Survivor México 2026’. Por ello, la producción de ‘Venga la alegría’ seleccionó a Leslie Gallardo para que fuera su reemplazo durante la ausencia de la conductora.

Desde hace ya algunos años, la exnovia de Emilio Osorio forma parte de TV Azteca. De hecho, la joven también es una de las host digitales en ‘MasterChef México 24/7’, junto a Esmeralda Ugalde.

Hasta el momento, no ha habido quejas por la incorporación de la creadora de contenido. Si bien algunos usuarios aún cuestionan su estancia, la gran mayoría dice que Gallardo se ha adaptado muy bien al matutino y hasta ha llegado a sugerir que se quede permanentemente en el programa.

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Leslie Gallardo sustituye a Vivian Baeza en VLA / Redes sociales

La presunta censura hacia Leslie Gallardo en ‘Venga la alegría’

En un reciente capítulo de su pódcast en YouTube, el periodista Gabo Cuevas informó que, presuntamente, Leslie Gallardo estaría siendo “censurada” en ‘Venga la alegría’. Y es que, supuestamente, la producción está haciendo todo lo posible por ocultar los tatuajes que tiene en el cuerpo.

De acuerdo con Cuevas, la productora Maru Silva presuntamente les habría pedido a las chicas de vestuario que les escogieran ropa larga. Al parecer, debido a que teme que su forma de ser y aspecto “arruinen” la reputación del matutino.

“Ella está súper tatuada. La línea que les dieron a las niñas de vestuario fue: ‘Cuiden a Leslie. Hagan todo lo posible para que no se le vean los tatuajes porque el público de las mañanas viene de la familia tradicional’. No tatuajes, no chicas rebeldes, no piercings, no mucho. Esta indicación la pidió la productora Maru Silva porque Leslie está tatuada hasta la sangre” Gabo Cuevas

Si bien dijo no poder asegurar que esto fuera verdad, destacó que, en estos días, se le ha visto a Leslie con camisas de manga larga. También mencionó que, al parecer, Silva sería sumamente estricta.

“La productora es muy estricta con cómo te ves. No lo dijo desde el coraje, lo digo desde la verdad. Hay que aceptar las cosas como son”, dijo, mencionando que, en su momento, regañó a una de las colaboradoras por su manera de vestir.

Cabe destacar que esta información no ha sido confirmada ni desmentida. No obstante, muchos creen que podría ser verdad debido a la vestimenta que ha lucido en estos días.

¿Quién es Leslie Gallardo, conductora temporal de ‘Venga la alegría’?

Leslie Gallardo es una influencer, modelo y conductora mexicana. Actualmente tiene 26 años. Su fama comenzó con su participación en ‘Acapulco Shore’. Tras esto, se enfocó en el contenido digital y sus proyectos. En su momento, abrió su propia página de contenido para adultos.

Posteriormente, formó parte de ‘La venganza de los exs VIP’ y ‘MasterChef Celebrity’. En 2024, dio a conocer su noviazgo con Emilio Osorio. Dicho romance terminó en 2025. Cuenta con más de un millón de seguidores en redes sociales. Actualmente, es la host digital de ‘MasterChef México 24/7’.

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