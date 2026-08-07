Venga la alegría de luto: Sergio Sepúlveda anuncia desgarradora e inesperada muerte de compañero: “Mucha tristeza”

Venga la alegría está de luto. Una inesperada muerte dentro de las filas de TV Azteca sorprendió a los conductores del matutino, quienes no pudieron ocultar la tristeza ante la noticia que llegó durante la transmisión en vivo.

Fue Sergio Sepúlveda quien tomó unos minutos del programa para compartir el sensible anuncio.

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Muerte en Venga la alegría / Redes sociales y canva

¿Cuál es la muerte que se dio a conocer en Venga la alegría?

La persona cuya muerte fue confirmada en Venga la alegría fue José “Pepe” Ponce, reconocido camarógrafo y pionero del periodismo televisivo, quien falleció a los 63 años.

La noticia fue compartida el pasado martes 4 de agosto durante la sección “Con peras y manzanas”, Sergio Sepúlveda dedicó unas palabras al histórico colaborador y dejó claro que su partida representaba una pérdida dolorosa para quienes durante años compartieron con él diferentes coberturas y proyectos.

“Queremos expresar nuestro más sincero pésame y nuestro cariño a la familia de quien fue nuestro compañero por muchísimos años, José ‘Pepe’ Ponce, camarógrafo, pionero del periodismo en TV Azteca; lamentablemente, murió con 63 años de edad”. Sergio Sepúlveda

El mensaje del conductor puso sobre la mesa la larga relación laboral que Pepe Ponce mantuvo con la empresa y el cariño que se ganó entre sus compañeros.

Sergio Sepúlveda “Fue un querido compañero, reconocido por su trabajo, por su valentía. Muchos trabajamos con él. Siempre una persona interesada en dar un buen servicio, nos dio mucha tristeza enterarnos de su partida. Un abrazo solidario”

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¿De qué murió José “Pepe” Ponce y dónde será velado el camarógrafo de Venga la alegría?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente la causa de muerte de José “Pepe” Ponce, quien falleció a los 63 años y cuya partida fue confirmada en Venga la alegría. La familia tampoco ha informado, hasta ahora, detalles sobre los servicios funerarios.

Tampoco se ha confirmado públicamente dónde será velado José “Pepe” Ponce ni si TV Azteca realizará algún homenaje especial para despedir al camarógrafo

¿Quién fue José “Pepe” Ponce, camarógrafo de Venga la alegría?

José “Pepe” Ponce Sánchez fue un histórico camarógrafo mexicano que dedicó más de cuatro décadas al periodismo televisivo, principalmente dentro de TV Azteca y Azteca Noticias.

Su experiencia lo llevó a participar en coberturas de gran relevancia alrededor del mundo. Durante su carrera recorrió los cinco continentes y estuvo presente en acontecimientos que posteriormente quedaron registrados en la historia de la televisión.

Entre las coberturas en las que participó se encuentran Copas del Mundo de la FIFA, Juegos Olímpicos, elecciones presidenciales y distintos conflictos armados, trabajos que exigieron experiencia, rapidez y valentía detrás de la cámara.

La trayectoria de Pepe Ponce también estuvo relacionada con la evolución de los noticieros de la televisora. Formó parte de una época de importantes cambios técnicos y profesionales, desde los años de Imevisión hasta la consolidación de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Su trabajo fue especialmente importante porque, aunque permanecía detrás de las cámaras, estuvo presente en algunos de los acontecimientos que marcaron distintas generaciones del periodismo mexicano.

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