Filtran FOTOS del funeral de César Gastélum; así fue el último adiós del influencer asesinado

El asesinato del influencer sonorense César Gastélum sigue siendo tema de conversación en redes sociales. El creador de contenido fue ultimado mientras realizaba una transmisión en vivo. A dos días del trágico hecho, se viralizan fotos de su funeral. Te contamos todo lo que se sabe.

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César Gastélum murió el pasado 4 de agosto / Redes sociales

¿Cómo murió el influencer César Gastélum?

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 4 de agosto. César Gastélum estaba haciendo una transmisión en vivo junto a otros dos amigos. Realizaban una dinámica en la que fingían ser repartidores de comida rápida.

En algún punto, una motocicleta se le paró enfrente y, sin decir nada, uno de los tripulantes le dio un disparo en la cabeza para después huir de la escena. Los presentes quedaron en completo shock, principalmente porque ya habían visto pasar al vehículo minutos antes de los hechos.

No hay detenidos hasta el momento. Las autoridades dijeron haber abierto una carpeta de investigación para dar con los responsables. Señalaron que se están auxiliando de las cámaras aledañas al lugar para lograrlo.

Hay muchas teorías sobre el móvil del crimen; algunas apuntan a que, presuntamente, Gastélum estaba apoyando a un grupo criminal. No obstante, luego los “traicionó” y se unió a otro. Esto supuestamente provocó que se quisieran “vengar”.

En redes sociales, han circulado imágenes de los presuntos responsables. No obstante, no hay nada confirmado hasta el momento.

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César Gastélum murió en una transmisión en vivo / Redes sociales

El funeral de César Gastélum, influencer asesinado

A través de redes sociales, han comenzado a circular fotos del funeral de César Gastélum. Si bien no se ha difundido el lugar en el que está siendo velado, diversos medios indican que fue en una funeraria de su natal Sinaloa.

En las imágenes difundidas se puede ver una foto grande de él, así como una gran corona de flores por parte de Alejandro Fierro, uno de los presentes al momento del crimen. Este último, mediante historias de Instagram, le dedicó la canción ‘Carnal’ de Raúl Beltrán.

Fierro, también conocido como Elsa Buchona, lanzó unas palabras de despedida. Esto fue lo que publicó a través de su canal de difusión:

“No me lo creo, la verdad. Estoy destrozado. Él era mi hermano, mi socio, mi amigo, mi compañero, el único que creyó en mí para levantar un proyecto juntos y te arrebataron la vida enfrente de mí. Es algo que no le deseo a nadie y que me va a impactar por el resto de mi vida”, manifestó.

Funeral de César Gastélum / Redes sociales

¿Quién era César Gastélum, el influencer asesinado?

César Gastélum fue un influencer sinaloense de 24 años. Solía compartir contenido de humor y vida diaria en sus redes sociales. Su cuenta de TikTok cuenta con más de medio millón de seguidores.

Algo que llamó la atención de la gente son los lujos y los viajes que compartía en sus plataformas. Muchos sospechaban que el joven tenía nexos con el crimen organizado, ya que decían que su forma de vida “no era correspondiente a su edad”.

Se desconoce de forma oficial si tenía pareja. No obstante, se le relacionó con una influencer llamada ‘la Beba’. Ninguno de los dos confirmó si realmente tenían un noviazgo.

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