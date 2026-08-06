Amigas de Valeria Márquez serán investigadas por presunta complicidad en el asesinato de la influencer

Una nueva actualización surge en el caso de Valeria Márquez, influencer asesinada en 2025 durante una transmisión en vivo. Y es que las autoridades confirmaron que Vivian de la Torre y Érika serán investigadas para confirmar su presunta complicidad en el caso. Te contamos todo lo que se sabe.

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Valeria Márquez fue asesinada en 2025 / Redes sociales

¿Quién fue Valeria Márquez y cómo murió?

Valeria Márquez fue una modelo, empresaria e influencer mexicana de 23 años. Su muerte ocurrió el 13 de mayo de 2025. La joven se encontraba haciendo una transmisión en vivo desde su estética en Zapopan, Jalisco.

Durante la emisión, Valeria narró que estaba a la espera de un repartidor, pues una amiga le había dicho que le había enviado un regalo. Si bien la joven sugirió que dejaran el paquete con su empleada, su amiga le dijo que tenía que recibirlo personalmente.

Minutos después, recibió varios obsequios, entre ellos, un peluche y un café. Aunque la creadora de contenido quería retirarse del lugar, se mantuvo intercambiando mensajes con personas cercanas a ella. En algún punto, entró un sujeto y, tras confirmar su identidad, le disparó.

Luego de lo ocurrido, la trabajadora que se encontraba con ella se apresuró a terminar el enlace. La situación dio mucho de qué hablar en ese momento. Además de que el hecho quedó registrado en video, el cual se viralizó en poco tiempo, los internautas comenzaron a sospechar de dos personas: Vivian de la Torre y Érika, amiga y empleada de la occisa.

Y es que la primera fue quien le insistió para que se quedara en el lugar, mientras que la segunda fue quien estuvo presente al momento del crimen. Muchos teorizaron que Vivian supuestamente orquestó todo, mientras que la trabajadora simplemente se encargaba de mantenerla en el lugar.

Los fans de la joven recordaron que Vivian y Valeria pelearon meses antes de la tragedia, pero que, de la nada, se reconciliaron. También destacaron que Érika no mostró preocupación ni miedo mientras finalizaba la transmisión. Por supuesto, ambas se defendieron y aseguraron que jamás hubieran hecho algo para lastimar a Márquez.

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Valeria Márquez fue asesinada durante transmisión en vivo / Redes sociales

Fiscalía confirma que amigas de Valeria Márquez serán investigadas

Este jueves 6 de agosto, las autoridades confirmaron que las amigas de Valeria Márquez están “incluidas” en la carpeta de investigación. Si bien hasta el momento son simples “testigos”, no descartan la posibilidad de que hayan sido cómplices.

Por eso, han decidido mantener abierta esa línea de investigación para saber si realmente Vivian de la Torre y Érika están o no relacionadas con el crimen.

“No podemos descartar nada, insisto, en este momento ellas están como testigos dentro de la carpeta. Si dentro de la investigación (porque sigue abierta) nos arroja algún dato o alguna información o dato de prueba que las implique, desde luego que tendría que variar su situación en esa carpeta”, señalaron.

Hasta el momento, las involucradas no han dicho nada acerca de esto. En tanto que los internautas sostienen que, probablemente, sí tienen algo que ver.

Vivian de la Torre, amiga de Valeria Márquez / Redes sociales

¿Quién mató a la influencer Valeria Márquez?

El pasado 30 de julio, las autoridades detuvieron a Ramón Ángel “N”, alias ‘El R1’, quien se dice que formaba parte de un grupo criminal. Si bien su arresto fue por otra situación, las investigaciones lo señalan como el presunto autor intelectual del asesinato de Valeria Márquez.

Según se ha informado, al parecer, el hijo de Ramón habría tenido un romance con Márquez. El romance era tóxico, ya que, presuntamente, el hombre identificado como Francisco la amenazaba constantemente. Recordemos que, en su momento, la propia creadora de contenido dijo sentirse en peligro por una expareja que la maltrataba.

Por otra parte, se ha emitido una orden de aprehensión en contra de Iván Martín ‘N’, quien es sospechoso de participar en el ataque contra la joven.

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