Influencer expone a famoso cantante por insultarlo ¡y hasta amenazarlo! ¿Se trata de Aleks Syntek? VIDEO

Las polémicas entre creadores de contenido y otras figuras públicas se han convertido en una constante en redes sociales, como ocurrió recientemente con la acusación contra Roro Bueno por supuesto “robo de identidad”.

Ahora, el influencer mexicano HeyJax avivó la conversación en redes sociales tras publicar un video en el que expuso a un famoso cantante mexicano, a quien señala de haberlo insultado y hasta amenazado directamente.

Aunque el creador de contenido no reveló de inmediato la identidad del artista, sus declaraciones provocaron que los internautas comenzaran a hacer sus propias apuestas. ¿De quién se trata? Te contamos.

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HeyJax / Instagram

¿Qué dijo HeyJax sobre el famoso cantante que presuntamente lo insultó y amenazó?

HeyJax explicó que todo comenzó cuando reposteó un video en el que aparece el artista cantando junto a una banda de jóvenes amateurs que interpretaba una de sus canciones. Aseguró que lo compartió sin ninguna mala intención y, por el contrario, con la intención de reconocer que el cantante había decidido subir al escenario con una banda emergente y apoyar a jóvenes músicos.

"¿Qué se hace cuando una persona que has admirado toda tu vida te insulta en redes sociales de la nada? (...) Vi un video de un cantautor mexicano que se subió a una tarima con unos chicos que se veía que estaban empezando a tocar. Este artista es muy conocido, todo México y muchas partes del mundo lo conocen.” HeyJax

Sin embargo, después de publicar el video, recibió un mensaje del artista. HeyJax aseguró que esperaba encontrar un comentario positivo, pero se sorprendió al leer un mensaje que, según su versión, contenía insultos y una advertencia de que “lo iba a demandar”.

“Muchos músicos a nivel internacional se suben con amateurs y eso a mí se me hace algo increíble y por eso compartí ese video. En ese video, el artista salía cantando y yo lo compartí poniendo ‘wow’, arrobando al artista y manitas aplaudiendo... A los 15-20 minutos, me aparece un mensaje del artista; emocionado lo abro y es esto que ves aquí: Te voy a demandar p..e envidioso” HeyJax

El influencer relató que respondió explicándole que su intención había sido aplaudir el gesto del cantante con los jóvenes y que no tendría inconveniente en eliminar la publicación para evitar cualquier problema. No obstante, también le hizo saber que prefería dejar de seguirlo debido a la actitud que había mostrado.

Según HeyJax, el cantante respondió que “le alegraba” que dejara de seguirlo y le pidió que no se metiera con él. El artista también habría expresado su molestia por las críticas que, desde su perspectiva, le impedían trabajar con libertad.

Finalmente, de acuerdo con el relato del influencer, el cantante terminó bloqueándolo de redes sociales.

“Fue rarísimo, fue doloroso; porque nunca te imaginas estar intercambiando palabras con una persona que admirabas... al compartir este video en donde obviamente no luce, porque no está con el equipo adecuado, piensa que lo estaba compartiendo con sarcasmo... A pesar de que se me hace sumamente injusta esta reacción, quiero comprenderla con el hecho de que muchos le han pegado durísimo.” HeyJax

Aunque HeyJax no mencionó públicamente el nombre del artista, sus seguidores rápidamente comenzaron a especular sobre su identidad en los comentarios. Entre las respuestas, varios usuarios coincidieron en que podría tratarse de Aleks Syntek. ¿Será?

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¿Por qué relacionan a Aleks Syntek con el testimonio de HeyJax?

En los comentarios del video de HeyJax, el nombre de Aleks Syntek comenzó a aparecer de manera recurrente, con varios usuarios haciendo referencias directas al cantante.

Esta especulación estaría relacionada con un video que comenzó a circular días atrás, en el que Aleks Syntek aparece sobre el escenario del Festival Internacional de Cine de Guanajuato junto a una banda de jóvenes mientras interpreta ‘Duele el amor’, canción que grabó junto a Ana Torroja.

Aleks Syntek / Redes sociales

La presentación también generó críticas en redes sociales por la manera en que los jóvenes ejecutaron la canción y por la interpretación del propio Aleks Syntek. Por ello, algunos internautas relacionaron este video con la historia contada por HeyJax y asumieron que podría tratarse del mismo artista.

Sin embargo, el influencer no ha confirmado que Aleks Syntek sea el cantante al que se refiere. Hasta ahora, HeyJax únicamente compartió el relato como una anécdota y evitó revelar públicamente la identidad del artista con quien habría tenido el conflicto.

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#VIDEO | Para quienes no alcanzaron a entrar a la clase magistral de Aleks Syntek en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) al terminar cantó “Duele el Amor” para sus fans en San Miguel de Allende… #GENTE

🎥 Jacqueline Ponce León pic.twitter.com/Bq1TGl9qNi — REFORMA (@Reforma) August 1, 2026

¿Quién es HeyJax y qué tipo de contenido hace?

HeyJax es un creador de contenido mexicano que se desempeña como periodista musical, principalmente especializado en los géneros rock y metal.

A través de sus redes sociales, comparte noticias relacionadas con artistas y bandas de estos géneros, además de realizar coberturas de conciertos y festivales musicales.

Recientemente, Aleks Syntek también estuvo envuelto en polémica por una pelea con un fan.

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