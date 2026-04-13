Aleks Syntek pelea con un fan que le dedicó mensaje y todo quedó grabado: “Te parto el an...” VIDEO

Aleks Syntek ha sido protagonista de distintas polémicas en épocas recientes, desde denuncias por acoso, hasta presuntos problemas que lo habrían llevado a ser internado en rehabilitación. Ahora, el intérprete mexicano peleó con un fan y todo quedó grabado en vídeo. ¿Qué pasó exactamente?

Aleks Syntek / Redes sociales

¿Aleks Syntek tiene una enfermedad?

El periodista Javier Ceriani fue quien dio a conocer dicha información, según su versión, dos mujeres presuntamente habrían tenido una relación con el cantante Aleks Syntek y que después habrían comenzado a contactarse entre sí. El nombre de una de ellas presuntamente sería Nereyda, quien radica en Monterrey “la amante número uno”.

Según Ceriani, ella presuntamente le habría contado a la esposa de Syntek que el músico le era infiel con ella y otra mujer. Posteriormente, el periodista también mencionó a la DJ chilena “Floppi” y a Astrid (asistente del artista), quienes pronto se pondrían en contacto entre sí para hablar del cantante.

Finalmente, Javier Ceriani menciona que todas las mujeres presuntamente habrían reclamado a Aleks Syntek por unas “ verruguitas en su pipí ”, señal de una probable enfermedad:

Aleks Syntek está siendo acusado de tener unas verruguitas en su pipí y las amantes se comunicaron entre ellas para reclamarle. Javier Ceriani

Para finalizar el tema, el comunicador mostró una captura de pantalla de una conversación filtrada presuntamente entre Floppi y Nereyda, en la que ambas confirmaban la presencia de “verruguitas” en el ‘pipí’ del artista: “ Aleks Syntek supuestamente les contagió o él tiene unas verrugitas que tiene que quemarse en el pipí y eso aquí y en la China se llama papiloma humano ”, dijo Ceriani.

Aleks Syntek nunca respondió a estas acusaciones y todo se mantiene como un rumor.

Te puede interesar: Aleks Syntek, tras escándalo de infidelidad, revelan ¿fue internado en un centro de rehabilitación?

Conversación entre Nereyda Mendoza y Floppi sobre Aleks Syntek. / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre Aleks Syntek y un fan recientemente?

Tras esta controversia, el fin de semana se viralizó un TikTok que protagonizaba un seguidor de Aleks Syntek, quien mostraba una conversación que mantenía con el intérprete de “Duele el amor”.

En la grabación, se puede ver a un joven enseñando una plática con el artista, quien en un primer momento parecía amigable, pero una broma del chico terminó cambiando las cosas. Así fue la conversación:



“ Hermano, ya te esperamos en Aguascalientes ”, escribió el seguidor.

”, escribió el seguidor. Posteriormente, Aleks le responde de manera tranquila: “ Excelente, gracias ”.

”. Como parte de la “broma” del vídeo, el joven le escribe lo siguiente: “ Para partirte tu madr* ”.

El TikTok finaliza con la polémica respuesta del cantante mexicano, quien agresivamente lanzó un fuerte mensaje:

Perfecto. Estaré prevenido y primero te parto el an... en 4. Aleks Syntek

Aún no hay algún posicionamiento o defensa de Aleks Syntek, y tampoco se ha confirmado sí es un vídeo editado o si realmente la reacción del cantante es la que se observa.

Lee: La hija de Aleks Syntek reacciona tras los rumores del divorcio de su padre y Karen Coronado: ¿Qué dijo?

¿Cuáles son las canciones más conocidas de Aleks Syntek?

Aleks Syntek es un cantante, compositor y productor mexicano que ha destacado por su estilo pop, en el que también ha tenido influencias de la electrónica y también el rock.

Inició su carrera desde niño en programas de televisión como Chiquilladas, pero fue en los años 90 cuando alcanzó la fama como líder de la banda La gente normal. Ha compuesto música para cine y televisión, y ha sido nominado a premios como los Latin Grammy.

Aquí algunas de sus canciones más famosas:



Sexo, pudor y lágrimas ,

, Duele el amor ,

, Intocable ,

, Te soñé ,

, Aquí estoy yo,

Loca, entre otras.

Tal vez te interese: Aleks Syntek genera indignación por comentario insensible sobre Tito Fuentes y sus cirugías por adicciones