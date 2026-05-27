¿Cómo murió Hilde Lara, vocalista y fundador de Grupo Yndio? Familiares lanzan mensaje tras su deceso

En medio de la preocupación por el estado médico de Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, se confirma la muerte de Hilde Lara, vocalista y fundador de ‘Grupo Yndio’, a los 76 años. Hace unas horas, los familiares lanzaron un comunicado para dar la noticia. Te contamos más detalles.

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Hilde Lara, cantante y fundador de Grupo Yndio / Redes sociales

Así se anunció la muerte de Hilde Lara, vocalista y fundador de Grupo Yndio

Hace algunas horas, se dio a conocer la muerte de Hilde Lara, vocalista y fundador de Grupo Yndio, a los 76 años. Fue a través de un comunicado en redes sociales con el que se informó el acontecimiento.

En el mensaje, emitido por los administradores de sus plataformas, se recordó su gran trayectoria musical. A la par de esto, se señaló el gran vacío que deja su pérdida en la industria de la música.

“Con profunda tristeza y un gran pesar en nuestros corazones, les informamos que nuestro querido Hilde Lara ha trascendido. Su voz, sus canciones y todos sus recuerdos nos acompañarán siempre en nuestras memorias y corazones; y ahí permanecerán para siempre”, se lee.

Como era de esperarse, sus fans no tardaron en reaccionar al hecho. En el post del comunicado, escribieron palabras llenas de condolencias para la familia en estos momentos tan dolorosos.

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Comunicado sobre la muerte de Hilde Lara, cantante y fundador de Grupo Yndio / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de Hilde Lara, vocalista y fundador de Grupo Yndio?

Gabriela Lara, hija del hoy occiso, usó su Facebook para pronunciarse sobre la muerte de su papá. En su publicación, la mujer se dice muy dolida por la partida del cantante, a quien describe como un ser humano maravilloso.

“Su partida deja un vacío inmenso en nuestra familia, pero también deja un legado que vivirá para siempre. Durante toda su vida entregó su ALMA en cada canción, en cada escenario y en cada palabra. Su voz acompañó historias, sentimientos, recuerdos y momentos importantes de muchísimas personas. Y aunque hoy físicamente ya no está con nosotros, su voz seguirá viva para siempre”. Gabriela Lara

Agradeció el apoyo del público y dejó claro que el recuerdo de Hilde Lara “vive” a través de su música: “Mi padre dedicó su vida a cantarle al amor, a las emociones y a los sentimientos que unen a las personas. Su talento acompañó historias, recuerdos, familias, alegrías y momentos inolvidables para muchísima gente alrededor del mundo”, indicó.

Y agregó: “Gracias por cada aplauso, cada mensaje, cada oración y cada muestra de cariño hacia Él y hacia nosotros. Saber cuánto fue querido nos llena el corazón. Hoy más que tristeza, queremos que quede su música, su esencia, su sonrisa y el enorme legado que deja detrás de él”.

Hasta el momento, no se han revelado las causas del deceso. Sin embargo, desde hace un tiempo luchaba contra un cáncer no especificado. De hecho, a inicios de este año, tuvo una fuerte crisis que lo mandó al hospital.

¿Quién era Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio e intérprete de ‘Eres mi mundo’?

Hilde Lara era un cantante mexicano originario de Hermosillo, Sonora. Durante la década de los 70, fundó Grupo Yndio. La banda hacía covers al español de baladas románticas en inglés. Con el tiempo, lanzaron sus propias canciones.

Algunos de sus temas más exitosos son:

“Dame un beso y dime adiós”

“Eres mi mundo”

“Herida de amor”

A lo largo de su trayectoria, ganó muchos premios en festivales y eventos musicales. Se sabe que tenía tres hijos. Hasta el momento, la familia no ha mencionado cómo o dónde serán los ritos funerarios.

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