Muere legendaria figura de ‘Vaselina’; ganó dos premios Oscar en Hollywood; esto se sabe de su muerte

Hollywood está de luto tras confirmarse la muerte de una de las figuras más importantes detrás de Vaselina. Aunque muchos no conocían su nombre, Albert Wolsky ayudó a crear algunos de los looks más icónicos del cine y ganó dos premios Oscar durante su carrera.

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¿Qué hizo Albert Wolsky en ‘Vaselina’ y por qué su trabajo fue tan importante?

Uno de los trabajos más recordados de Albert Wolsky fue en Vaselina, por su nombre en inglés Grease, la película protagonizada por Olivia Newton-John y John Travolta que se convirtió en un fenómeno mundial.

El diseñador ayudó a construir la identidad visual de los personajes y participó en la creación de uno de los cambios de imagen más famosos en la historia del cine: el look final de Sandy con pantalones negros ajustados, chamarra de cuero y tacones rojos. Esa escena terminó convirtiéndose en cultura pop.

El trabajo de Albert Wolsky no solo consistía en elegir ropa bonita. Su talento estaba en usar el vestuario para contar historias, mostrar emociones y transformar personajes sin necesidad de diálogos.

Por eso su nombre terminó ligado a algunas de las películas más importantes de Hollywood. Pero Vaselina fue apenas una parte de su enorme legado.

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¿Qué películas llevaron a Albert Wolsky a ganar el Oscar y convertirse en leyenda de Hollywood?

A lo largo de su carrera, Albert Wolsky trabajó en películas que hoy son consideradas clásicos del cine. Su estilo logró adaptarse a musicales, dramas, comedias y producciones de época sin perder nunca su sello.

Entre las cintas más importantes donde participó aparecen:

Manhattan

Sophie’s Choice

Bugsy

Galaxy Quest

Across the Universe

Revolutionary Road

Birdman

Ad Astra

Además, fue nominado siete veces al premio Oscar en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario. Su primera estatuilla llegó gracias a All That Jazz en 1979, mientras que el segundo Oscar lo obtuvo por Bugsy en 1991.

Dentro de la industria cinematográfica, Albert Wolsky era considerado uno de los diseñadores más elegantes, detallistas y creativos de Hollywood. Muchos colegas lo definieron como un artista discreto, pero brillante.

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¿De qué murió Albert Wolsky?

Hasta ahora no se ha dado a conocer una causa oficial de muerte. Lo único confirmado es que Albert Wolsky falleció a los 95 años por medios especializados como The Hollywood Reporter, Deadline y Variety.

La noticia provocó reacciones entre amantes del cine, expertos en moda y seguidores de películas clásicas que recordaron el enorme impacto de su trabajo dentro de Hollywood.

Y es que el diseñador no solo vistió actores. También ayudó a crear atmósferas, épocas y personajes que siguen vivos décadas después. Sus vestuarios lograban transmitir personalidad, rebeldía, glamour o nostalgia dependiendo de la historia. Eso fue precisamente lo que lo convirtió en una figura tan respetada dentro de la industria.

Albert Wolsky fue el creador del famoso atuendo de Olivia Newton-John y John Travolta en Vaselina: