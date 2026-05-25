Luchador mexicano muere trágicamente en plena función y frente al público: ¡Así fue el terrible momento! VIDEO

Apenas han pasado nueve meses de la muerte del luchador mexicano “Piratita morgan”, y nuevamente el pancracio nacional enfrenta una nueva pérdida.

La lucha libre mexicana vive un tenso y triste momento, luego de que un querido luchador perdiera la vida durante una función que se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua. El video ha estremecido las redes sociales y ya ha desatado comentarios y homenajes al atleta. Te contamos los detalles.

Redes sociales

¿Quién fue el luchador mexicano que murió durante una función de lucha libre recientemente?

Durante las últimas horas comenzó a trascender en redes sociales la muerte del luchador conocido como “Piloto Suicida”, quien perdió la vida en pleno espectáculo, tras sufrir una aparatosa caída desde la tercera cuerda.

El gladiador, originario de Durango y ampliamente reconocido en el norte del país por su estilo aéreo y arriesgado, participaba en un combate celebrado en la Arena Internacional cuando ocurrió el accidente que terminó en tragedia:

Lamentamos informar el fallecimiento del luchador mexicano Piloto Suicida. Este falleció como consecuencia de un accidente en una movida desde la tercera cuerda en una función en Juárez. Falleció a sus 56 años. Informó la página “Lucha Libre Online”

Su fallecimiento provocó conmoción inmediata entre el público, compañeros gremio y aficionados que seguían de cerca su carrera. Pero... ¿por qué ocurrió el accidente?

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El luchador “Piloto suicida” murió / Portal: Norte Digital

¿Cómo fue el momento en el que murió el luchador mexicano “Piloto suicida”?

De acuerdo a lo presentado en diversos videos, el accidente ocurrió cuando “Piloto suicida” intentó ejecutar uno de sus característicos movimientos desde la tercera cuerda. Él buscaba lanzarse de espaldas hacia sus rivales, una maniobra que acostumbraba realizar.

Sin embargo, el cálculo no salió como esperaba. El luchador no logró impulsarse adecuadamente y terminó cayendo de espalda y cabeza sobre una parte del público cercano al ring, provocando gritos y preocupación entre los asistentes.

La función fue detenida de inmediato mientras paramédicos ingresaban al cuadrilátero para brindarle atención de emergencia. Testigos señalaron que “Piloto” quedó inmóvil tras el impacto.

Aunque el personal médico intentó reanimarlo durante varios minutos, posteriormente el Servicio Médico Forense confirmó que el luchador de 56 años perdió la vida en el lugar debido a las graves lesiones sufridas. Versiones preliminares indican que el impacto le provocó una fractura cervical que resultó fatal.

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Revelan momento en que el luchador de 56 años "Piloto Suicida" perdió la vida al lanzarse y caer de cabeza en la Arena Internacional #CiudadJuárez pic.twitter.com/3rkc1nxjQf — netnoticias.mx (@netnoticiasmx) May 25, 2026

¿Cuál fue la trayectoria de “Piloto suicida” en la lucha libre mexicana?

“Piloto suicida”, cuyo nombre real era José Calzada Salazar, era un luchador mexicano de 56 años que había dedicado su vida a la lucha libre.

Aunque no hay mucha información acerca de su carrera en el ring, los testimonios de sus colegas sugieren que era una persona que dedicaba su 100% a la lucha libre, arriesgando su bienestar en cada función:

“ Siempre le hizo honor a su nombre, arriesgando más que la vida en cada lucha ”, dijo “Psicópata Jr”, también luchador.

Con mensajes y dedicatorias, varios compañeros de lucha y seguidores de la lucha libre mexicana despiden a “Piloto suicida”.

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