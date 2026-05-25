Muere actor de series tras ser reportado como desaparecido; ¡habría sido asesinado! ¿Qué pasó?

A tres meses de la muerte de James Van Der Beek, famoso actor de Hollywood, otra figura se agrega a la lista de celebridades que han muerto en este año.

La industria de la televisión y el entretenimiento despiden a un querido actor conocido por su participación en series, programas y películas que han dejado huella entre la audiencia. Lo que comenzó como una investigación por desaparición, ahora se convierte en un caso de presunto homicidio. ¿Por qué?

Silueta muerte / Canva

¿Quién es el actor que tras ser reportado como desaparecido, habría sido asesinado?

El protagonista de esta tragedia es el actor Stewart McLean, quien había sido reportado como desaparecido desde mediados de mayo en Columbia Británica, Canadá.

Las redes sociales encendieron sus alarmas durante las últimas dos semanas, momento en el que se desconocía el paradero de McLean. La tristeza llegó cuando las autoridades localizaran evidencia sospechosa y posteriormente hallaran los restos del intérprete en la comunidad de Lions Bay, cerca de su domicilio.

La situación ha desatado dudas y especulaciones alrededor del caso. Ahora, sus seguidores piden justicia para aclarar todo lo ocurrido con el intérprete canadiense.

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Stewar McLean, actor que habría sido asesinado / Redes sociales

¿Cómo fue la desaparición y muerte del actor Stewart McLean?

De acuerdo con información proporcionada por la policía canadiense, Stewart McLean fue visto por última vez el pasado 15 de mayo en su residencia ubicada en Lions Bay, una pequeña comunidad cercana a Vancouver, en Columbia Británica.

Tras varios días sin tener noticias del actor, familiares y personas cercanas decidieron reportar oficialmente su desaparición el 18 de mayo ante la Real Policía Montada de Canadá. A partir de ese momento comenzaron intensos operativos de búsqueda en distintas zonas cercanas.

Finalmente, el 22 de mayo, los cuerpos de rescate encontraron sus restos en el área donde residía el actor.

La agente Esther Tupper explicó mediante un comunicado que los investigadores trabajan en la reconstrucción de las últimas horas de Stewart McLean:

A medida que avanza la investigación, los investigadores de homicidios están trabajando para recopilar y analizar pruebas, revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad y realizar entrevistas para elaborar una cronología de las actividades del Sr. McLean anteriores al 15 de mayo de 2026. Esther Tupper

Hasta el momento, las autoridades no han revelado información sobre posibles sospechosos ni detalles relacionados con la causa oficial de muerte o el posible móvil del crimen.

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Stewart McLean fue localizado sin vida / Redes sociales

¿En qué proyectos apareció el actor Stewart McLean?

Aunque no era una figura muy conocida, sí se volvió un rostro reconocible para los seguidores de ciertas series de televisión. Stewart McLean logró construir una sólida carrera dentro de la TV en Canadá.

Uno de sus proyectos más recientes fue en Virgin river, donde interpretó a un cliente de bar en una temporada estrenada en 2026.

Además, tuvo apariciones en series populares como:



Travelers ,

, Beyond y,

y, Arrow.

El actor también participó en proyectos como Happy Face, Murder in a small town y la película The killer inside: The ruth finley story.

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