Ramsés Alemán a días de haberse convertido en padre, sufre problema de salud y cirugía: “Desgraciadamente”

El actor mexicano Ramsés Alemán se convirtió en padre junto a Fernanda Urdapilleta hace solo unas semanas. Recientemente, el actor compartió una noticia que preocupó a sus seguidores, pues reveló que se sometió a un procedimiento por un problema de salud. ¿Qué le pasó?

Fernanda Urdapilleta, actriz de ‘La CQ’, y Ramsés Alemán / Redes sociales

¿Cuándo nació la hija de Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán?

El 21 de abril por la mañana, Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán dieron a conocer el nacimiento de su hija. La pareja compartió una emotiva fotografía en redes sociales con la que presentó a su primera bebé ante sus seguidores.

Acompañando la imagen, los actores dedicaron un dulce y conmovedor mensaje en el que expresaron su felicidad por la llegada de la pequeña y le dieron una cálida bienvenida a su familia:

¡Por fin! El milagro de la vida se hace presente con un amor tan grande que no cabe en mi pecho… ¡Bienvenida al mundo, mi cielo! Eres el regalo más hermoso que Dios nos pudo mandar. Tu mami y yo te amamos con la vida, y serás por siempre nuestro tesoro más grande. Ramsés Alemán

La publicación fue acompañada por felicitaciones de fans y figuras del espectáculo, viralizando el tierno momento en redes sociales.

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¿Por qué el actor Ramsés Alemán tuvo que ser sometido a cirugía?

Una historia de Instagram de Ramsés Alemán causó la preocupación de sus seguidores y de los de Fernanda Urdapilleta, ya que apareció con una visible cicatriz en su cuello, según él, por un procedimiento al que tuvo que someterse.

El actor comenzó el video con una broma sobre la marca visible en su cuello, pues algunos usuarios comenzaron a especular sobre el origen de la cicatriz y que podría tratarse de un “chupetón”, pero no esa no era la causa:

“ No es lo que parece… Hay mucha especulación en cuanto esto que creen que no nos aguantamos la cuarentena y cosas por el estilo, bueno fuera ”, dijo Ramsés.

Para terminar la idea, compartió con sus seguidores que la marca en su cuello de debió a una intervención que le hicieron para retirarle un quiste:

Me quitaron un quiste hace unas semanas, gracias a Dios fue benigno, entonces no hubo ningún tema, tuvieron que quitármelo, me pusieron puntos y ahí va la cicatriz. Ramsés Alemán

Que el quiste fuera benigno, hizo que la situación pudiera manejarse sin mayores complicaciones, viviendo actualmente su proceso de recuperación.

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Ramsés Alemán se hizo cirugía / IG: ramses_aleman

¿En qué telenovelas ha trabajado Ramsés Alemán?

Ramsés Alemán es un actor mexicano que se ha hecho famoso gracias a su participación en diversas telenovelas y producciones de Televisa.

Uno de sus primeros trabajos fue en la telenovela Mi fortuna es amarte, producción en la que conoció a Fernanda Urdapilleta, esposa y madre de su hija.

Aquí las demás producciones en donde participó:



Me declaro culpable ,

, Mi secreto ,

, Nadie como tú ,

, A.mar y,

y, Te doy la vida.

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