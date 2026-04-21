¡Actores de ‘Mi fortuna es amarte’ ya son papás!: comparten primera foto de su recién nacida

La noticia que muchos fans esperaban por fin se confirmó. El amor traspasó la pantalla, llegó al altar y ahora se transformó en vida. Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán viven uno de los momentos más importantes de su historia personal y familiar: ya son papás. Con mensajes llenos de emoción, fe y agradecimiento, los actores compartieron la llegada de su primogénita, fruto de una relación que nació entre foros, libretos y miradas cómplices en Mi fortuna es amarte.

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Ramsés Alemán le habría sido infiel a Fernanda Urdapilleta / IG: @fer_uf / @ramses_aleman

¿Cuándo y cómo anunciaron Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán el nacimiento de su hija?

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán anunciaron que ya son papás la mañana de este 21 de abril, una fecha que quedará marcada para siempre en su historia personal. Fue el actor quien tomó la palabra primero a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió la primera fotografía del nacimiento de su hija, acompañada de un mensaje profundamente emotivo que de inmediato conmovió a sus seguidores.

“¡Por fin! El milagro de la vida se hace presente con un amor tan grande que no cabe en mi pecho… ¡Bienvenida al mundo, mi cielo!”, escribió Ramsés Alemán, dejando ver la intensidad de la emoción que vive al convertirse en padre por primera vez.

El actor continuó con una declaración que no tardó en llenarse de reacciones, mensajes de felicitación y buenos deseos: “Eres el regalo más hermoso que Dios nos pudo mandar. Tu mami y yo te amamos con la vida, y serás por siempre nuestro tesoro más grande”.

¿Qué mensaje dedicó Fernanda Urdapilleta a su hija y a Ramsés Alemán?

Horas después del anuncio de Ramsés Alemán, Fernanda Urdapilleta no dejó pasar el momento y reaccionó públicamente al emotivo mensaje de su esposo, dedicándole palabras tanto a su hija como al hombre con quien ahora comparte la experiencia de la maternidad y la paternidad.

La actriz comentó la publicación con una breve pero contundente frase para su pequeña: “Te amo hasta el infinito”.

Además, Fernanda Urdapilleta aprovechó el espacio para agradecerle a Ramsés Alemán su compañía y apoyo constante durante el embarazo y el nacimiento de su hija: “Bienvenida princesa, te amo hasta el infinito. Gracias por no soltarme nunca Ramsés Alemán, eres el mejor esposo del mundo, juntos por y para siempre”.

Hasta el momento, la pareja no ha revelado el nombre de su hija, ni ha compartido detalles específicos sobre el alumbramiento, manteniendo ese aspecto en la intimidad.

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¿Cómo anunciaron Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán, actores de’ Mi fortuna es amarte’ que serían papás?

La historia de la llegada de su hija comenzó meses atrás. Fue el 9 de noviembre de 2025 cuando Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán sorprendieron a sus seguidores al revelar que estaban esperando a su primer bebé.

En aquel momento, la actriz compartió un emotivo video en el que se mostraba un ultrasonido, acompañado de una frase sencilla pero cargada de significado: “Mitad de ti + mitad de mí”.

Fernanda Urdapilleta muestra su pancita de embarazo. / Foto: Redes sociales

El anuncio confirmó que el matrimonio estaba listo para dar el siguiente paso en su relación. Un mes después, en diciembre, la pareja organizó un gender reveal junto a familiares y amigos, donde descubrieron que esperaban una niña, noticia que llenó de emoción a su círculo cercano y a sus seguidores.

Desde entonces, tanto Fernanda Urdapilleta como Ramsés Alemán compartieron algunos momentos clave del embarazo, siempre con discreción, pero dejando ver la ilusión que sentían por la llegada de su hija.

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Fernanda Urdapilleta, actriz de ‘La CQ’, anuncia embarazo junto a su esposo Ramsés Alemán. ¡Así fue! / IG: fer_uf, redes sociales y canva

¿Cómo nació la historia de amor de Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán en Mi fortuna es amarte?

La relación entre Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán inició en uno de los escenarios más comunes para el amor en el medio artístico: los foros de televisión. Ambos coincidieron durante las grabaciones de la telenovela Mi fortuna es amarte, producción que terminó por unirlos tanto dentro como fuera de la pantalla.

Tras casi dos años de relación, Ramsés Alemán le pidió matrimonio a Fernanda Urdapilleta en noviembre de 2023, durante un viaje a California, Estados Unidos. En ese momento TVNotas habló con la actriz quien relató cómo vivió ese momento inolvidable:

“Fuimos a Los Ángeles porque el cumpleaños de Ram fue el 30 de septiembre y yo le regalé un viaje sorpresa para ir a ver a su artista favorito… Íbamos caminando hacia la feria de Santa Mónica y vi unas letras que decían ‘marry me’, con muchas flores y un caminito con una alfombra roja justo al atardecer”. Fernanda Urdapilleta

Finalmente, la pareja llegó al altar el 4 de mayo de 2025, en una ceremonia religiosa celebrada en Monterrey, Nuevo León, rodeados de familiares y amigos. Meses después, en noviembre, anunciaron que se convertirían en padres, cerrando así un círculo de amor que hoy se consuma con la llegada de su hija.