Mhoni Vidente predice embarazo de Cazzu con su nuevo novio bailarín: “serán padres en nueve meses”

Cuando parecía que Cazzu, la rapera argentina que recientemente encendió las alarmas al revelar una inquietante experiencia paranormal con su hija, apenas recuperaba estabilidad tras su mediática ruptura con Christian Nodal, una nueva revelación volvió a sacudir su historia… y esta vez no tiene nada que ver con su música.

Esta vez, quien encendió la controversia fue Mhoni Vidente, famosa por sus polémicas predicciones, al asegurar que la cantante estaría viviendo un momento clave en su vida sentimental que podría llevarla, incluso, a convertirse nuevamente en madre.

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La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre los comentarios negativos hacia su contenido exclusivo. / Instagram: @cazzu

¿Cazzu está embarazada de su nuevo novio bailarín? Esto predijo Mhoni Vidente

La predicción de Mhoni Vidente sobre Cazzu embarazada se volvió viral en cuestión de horas. Según la tarotista, al leer las cartas de la intérprete argentina, el mensaje fue claro: su futuro presuntamente ya estaría marcado por una nueva etapa familiar.

De acuerdo con la vidente, Cazzu y su presunto novio atraviesan un momento de plenitud emocional, lo que abriría la puerta a una noticia que cambiaría todo.

“Cazzu está embarazada de su novio nuevo, este que es bailarín y que están muy contentos los dos”, aseguró sin rodeos.

Además, Mhoni fue más allá al señalar que este cambio llegaría en un periodo muy específico, pues habló de un plazo de nueve meses, lo que interpretó como una clara señal de embarazo.

Mhoni Vidente / Archivo TVNotas y redes sociales

La vidente incluso destacó el impacto positivo que esto tendría en su entorno familiar, especialmente para su hija.

“Qué bueno que le va a dar hermanitos a la hija porque luego los hijos solos se ponen tristes”, comentó.

Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación oficial de embarazo ni de relación formal, lo que mantiene todo en el terreno de la especulación… aunque con suficiente fuerza como para mantener a todos pendientes.

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¿Quién es Ignacio Colombara, el supuesto novio de Cazzu?

El nombre de Ignacio Colombara ha tomado fuerza como el posible nuevo novio de Cazzu. Se trata de uno de los bailarines que la han acompañado durante su gira Latinaje, con quien ha sido vista en distintas ocasiones fuera del escenario.

Aunque ninguno ha confirmado su relación, las imágenes de ambos compartiendo momentos personales han sido suficientes para encender los rumores. Lo que más ha llamado la atención es que no solo salen juntos, sino que incluso han sido vistos conviviendo con la hija de la Cazzu.

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