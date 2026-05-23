Sebastián Rulli responde tras VIDEO romántico con Cazzu hecho con IA: ¿Hay colaboración entre argentinos?

Sebastián Rulli llamó la atención, luego de que en redes sociales comenzó a circular un video en el que supuestamente aparecía junto a la cantante Cazzu. Sin embargo, las imágenes no corresponden a una colaboración real entre ambos artistas, sino a un contenido alterado que provocó confusión entre los fans. Incluso el actor argentino respondió, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

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¿Sebastián Rulli y Cazzu juntos? Actor responde a polémico video viral. / Redes sociales

¿Cómo es el video creado con Inteligencia Artificial de Cazzu y Sebastián Rulli?

Un video musical generado con Inteligencia Artificial (IA) titulado “No soy aventura” comenzó a circular en redes sociales mostrando a Sebastián Rulli junto a Cazzu en una serie de escenas románticas que rápidamente llamaron la atención de usuarios. Aunque las imágenes parecían reales a simple vista, se trató de una creación hecha con IA que mezcló los rostros de ambos famosos en un escenario de playa al atardecer y en una cafetería.

Además, se observa a una mujer con rasgos similares a Cazzu vestida de blanco mientras camina tomada de la mano de un hombre con apariencia de Sebastián Rulli, quien también porta ropa clara y una camisa abierta. Ambos aparecen sonriendo frente al mar mientras el sol cae detrás de ellos, en escenas que simulan un videoclip romántico.

El clip también incluye acercamientos de los rostros de ambos personajes mirándose directamente mientras avanzan por la orilla de la playa en lo que sería parte de una canción romántica; sin embargo, es contenido totalmente falso y creado con IA. Incluso los característicos tatuajes de la argentina no aparecen en las imágenes.

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¿Qué dijo Sebastián Rulli del video hecho con IA donde aparece con Cazzu?

Sebastián Rulli reaccionó con sorpresa después de ser cuestionado por el programa Despierta América sobre el video creado con Inteligencia Artificial que comenzó a circular en redes sociales con la argentina Cazzu. Durante la entrevista, una reportera incluso le mostró el clip en su celular, momento en el que el actor observó el clip y respondió entre risas al darse cuenta de que se trataba de una creación digital.

“Debe ser Inteligencia Artificial. Son imágenes de lo que ‘La vida me robó’. No soy yo… bueno sí soy yo, pero no he hecho ese video. Por supuesto que no, es IA”, comentó Sebastián Rulli al aclarar que las escenas no corresponden a una grabación real junto a la cantante argentina.

El actor también explicó que las imágenes utilizadas en el video aparentemente fueron tomadas de escenas de la telenovela Lo que la vida me robó, producción en la que participó años atrás junto a su pareja Angelique Boyer. El clip se viralizó rápidamente debido a que mostraba una supuesta escena romántica en la playa entre Rulli y Cazzu, lo que llevó a varios usuarios a creer inicialmente que ambos habían trabajado juntos en algún proyecto audiovisual de la cantante argentina.

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Sebastián Rulli rompe el silencio sobre video falso con Cazzu. / Redes sociales

¿En qué videos musicales ha participado Sebastián Rulli?

Sebastián Rulli recordó que, a lo largo de su carrera, solamente ha participado en un videoclip musical de la canción “Arrepentida” de Yuri, producción en la que participó como modelo y protagonista masculino principal interpretando a un fotógrafo involucrado en la historia romántica del video.

El actor aprovechó para aclarar nuevamente que no existe ninguna colaboración real con Cazzu y explicó que las imágenes difundidas en redes fueron creadas digitalmente utilizando escenas previas de su trabajo en televisión.

“No, el único video que he hecho en mi vida fue con Yuri. No la conozco a Cazzu. Evidentemente es IA, no crean todo lo que ven. No tengo el placer de conocerla”, comentó el actor al hablar sobre el tema y desmentir cualquier vínculo con el video viral falso que sigue circulando en plataformas digitales.

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