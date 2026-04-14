Alejandra Barros, Sebastián Rulli y Ela Velden revelan incomodidad detrás de candentes escenas en ‘Mi rival’

Aunque en pantalla derrochan pasión, la realidad detrás de las escenas subidas de tono en Mi rival es muy distinta… ¡y bastante incómoda! Alejandra Barros, Sebastián Rulli y Ela Velden, protagonistas de la telenovela, nos soltaron la sopa sobre lo complicado que es grabar este tipo de secuencias.

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Escenas de la telenovela Mi rival / Captura de pantalla

¿Cómo graban las escenas de la telenovela Mi rival?

Ela Velden nos compartió que estas escenas requieren mucha concentración: “Son las que más trabajo nos cuesta realizar. Son muy incómodas. No pienso en: ‘Me estoy besando con Sebastián Rulli’, sino que más bien, estoy pensando en cuidarme, en: ‘Se me va a ver el gordito’, en el clima… Sinceramente no las disfrutamos… ¡Las disfrutan ustedes! Y eso es lo importante”.

Por su parte, Sebastián Rulli reveló que, pese a que el resultado es espectacular, estas secuencias son más complicadas de lo que el público imagina: “No solamente porque uno está con poca ropa, sino porque el clima no ayudaba. Los horarios, el estrés, la presión…”, pero Alejandra lo interrumpió entre risas y lo balconeó: “(Son) pretextos”. El galán agregó: “La verdad es que se ven muy bien, pero realizarlas no es nada fácil”.

Alejandra Barros explicó que grabarlas puede ser aún más difícil cuando hay una amistad de años de por medio. “Por ejemplo, con Sebastián somos amigos hace más de 20 años y de repente (hacer escenas eróticas juntos) es complicado, pero el profesionalismo nos gana”. Muchas veces repiten las escenas desde distintos ángulos o, en ocasiones, todo fluye en una toma. “Depende mucho de la selección de escenas y la dirección de cámaras”, dice Sebastián, mientras Alejandra comparte: “A veces en una sola toma funciona, se crea la magia y queda”. El galán de telenovelas compartió que no tiene problemas con su novia, la también actriz Angelique Boyer, por este tipo de escenas: “Entendemos perfectamente el trabajo del otro y sabemos lo incómodo que es cuando tu pareja lo realiza. Así que nos apoyamos, estamos al pendiente”.

Pero no todo fue romance… ¡También hubo retos extremos! Los actores grabaron con caballos, lo que elevó el nivel de dificultad de su trabajo en las locaciones en San Luis Potosí. “Es muy difícil, porque evidentemente ellos no están preparados para la cámara ni para el set, y tratar de manejar la energía de estos animales tan potentes es complejo, pero salió todo muy bien y lucen preciosos”, dijo Rulli, quien además realizó sus propias escenas sin dobles. “No había hecho charrería. Me preparé con lo que pude”.

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Escena de la telenovela Mi rival / Captura de pantalla

¿De qué trata la telenovela Mi rival, a qué hora pasa y dónde verla?

En cuanto a la historia, donde madre e hija se enfrentan por un hombre, las actrices coincidieron en que estos conflictos deberían quedar en el pasado. “Ya debería desaparecer esa rivalidad… Sumemos, no restemos”, expresó Alejandra. Ela coincidió y dijo que, aunque la trama muestra a 2 mujeres peleando por un hombre, el mensaje invita a reflexionar: “Es una temática que se necesita hablar. Debemos darnos nuestro lugar como mujeres, respetarnos, aceptarnos y no generar un conflicto de más”.

En la historia, una madre y su hija se enfrentan por un hombre:

“Paloma García” (Alejandra Barros) es una mujer casada con un poderoso hacendado mucho mayor que ella. Su vida da un giro cuando conoce a “Renato” (Sebastián Rulli), un hombre atractivo que llega a la hacienda… y con quien surge una conexión inmediata e inevitable.

El conflicto se da cuando “Bárbara” (Ela Velden), la hija de “Paloma”, también se enamora de “Renato”.

Lo que comienza como una atracción se convierte en un triángulo amoroso prohibido que sacude los cimientos de la familia.

La telenovela, producida por Carmen Armendáriz, se estrenó el 20 de marzo en ViX y llegará a Las estrellas el 20 de abril a las 9:30 p.m.

¿La cachetadas de telenovelas mexicanas son reales?

La actrices de la telenovela Mi rival defendieron su trabajo ante quienes creen que las peleas físicas son reales, como ha sucedido con otras compañeras, quienes se han hecho virales por dar cachetadas de verdad: “Me da coraje porque para eso estudiamos actuación. Estamos actuando que somos un personaje, que sentimos eso, que nos golpeamos. No me voy a golpear con mi compañera en la vida real porque quiero lograr que se note. Para eso existe el director, el fotógrafo, todo un equipo que lo arma”, dijo Ela. Por su parte, Alejandra agregó: “No necesariamente lo tienes que hacer literal. Hay que coreografiarlas”.

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Escena de la telenovela Mi rival / Captura de pantalla

Aquí tenemos un historial de cachetadas de telenovelas que han generado controversia por hacerlo de manera real o improvisada: