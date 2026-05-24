¿Edith González grabó escenas prohibidas en una telenovela? Surge relato de proyecto de TV que se estrenó hace 15 años

Fue hace 15 años cuando “Cielo rojo” llegó a las pantallas mexicanas y hasta el día de hoy sigue siendo recordada como uno de los melodramas más intensos protagonizados por Edith González y Mauricio Islas.

A diferencia de los melodramas actuales, “Cielo rojo” contó con 165 capítulos nacionalmente, pero internacionalmente fue distribuida con 5 episodios más. Se dice que originalmente el final presentaba una propuesta diferente, pero fue rechazado y se eligió lo tradicional.

Además de la historia y el elenco, otro de los aspectos por los que “Cielo rojo” sigue siendo recordado es su canción interpretada por Ana Gabriel, la cual lleva el mismo nombre que el melodrama. Actualmente, la telenovela y la actuación de Edith González siguen siendo aplaudidas por la audiencia, pero existe un aspecto que pocos conocen.

Cielo rojo, fue uno de los últimos proyectos de Edith González. / Instagram.

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¿Edith González se negó a grabar escenas íntimas en “Cielo rojo”?

En una entrevista previa al estreno de Cielo rojo en 2011, Edith González se sinceró sobre los retos del proyecto y el apoyo que recibió por parte de la producción y la televisora para la realización de su personaje.

De acuerdo con la actriz, no existe la necesidad de que las artistas se expongan de cierta manera, por lo que contó con una suplente para hacer las escenas de cama: “En Colombia aprendí que no hay ninguna necesidad de que las actrices nos expongamos. Es obvio que sí tengo una suplente en esas escenas, pero en las de acción no”, compartió en ese entonces para la revista Quién.

Además de Edith González y Mauricio Islas, el melodrama está conformado por artistas como Regina Torné, Hugo Stiglitz, Andrea Noli, Alejandra Lazcano, Aura Cristina Geithner, Carmen Beato, Lambda García, entre otros.

Edith González y la razón por la que no hacía escenas de cama.

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¿Por qué Edith González no hacía escenas de cama?

Años después del estreno de “Cielo rojo”, Edith González fue cuestionada sobre su decisión de contar con una suplente para las escenas de cama. De acuerdo con la actriz, fue una postura que tomó tras convertirse en esposa y mamá.

“Soy una mujer casada y soy mamá; esas ya son dos razones de peso para decidir que no a este tipo de escenas. Creo que esta es la postura de un ser humano y hay que entenderla. Mi familia es lo más importante en mi vida, por tanto les debo un respeto”, explicó.

Pese a su decisión, Edith González siempre contó con el apoyo y el cariño del público, quienes la apoyaron en cada uno de sus proyectos y lamentaron su muerte en junio de 2019 tras ser víctima de cáncer de ovario.

El trabajo de Edith González en las telenovelas sigue siendo recordado. / Clasos



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¿Cuál es la trayectoria de Edith González en las telenovelas?

Con tan solo 15 años, formó parte de Los ricos también lloran , lo que le abrió paso en el mundo del entretenimiento y las telenovelas.

, lo que le abrió paso en el mundo del entretenimiento y las telenovelas. En 1982 consiguió su primer papel protagónico en Bianca Vidal , y tan solo 11 años después protagonizó Corazón Salvaje con Eduardo Palomo .

, y tan solo 11 años después protagonizó con . En 1997, su trayectoria dio un giro diferente al ser la primera protagonista de la obra Aventura, producida por Carmen Salinas, trabajo que sigue siendo aplaudido por colegas.

trabajo que sigue siendo aplaudido por colegas. Dentro de sus últimos proyectos se encuentran Vivir a destiempo y Las bravas, pero a lo largo de su trayectoria formó parte de más de 30 telenovelas.

Edith González hizó más de 30 novelas a lo largo de su carrera. / Instagram

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