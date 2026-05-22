¡Cirugía de Dorismar termina en pleito legal! La actriz confirma que ya demandó; ¿qué dijo?

Dorismar atraviesa un proceso legal relacionado con una cirugía de nariz a la que se sometió en 2023 y cuyo resultado derivó en complicaciones que, según ha contado, cambiaron distintos aspectos de su vida cotidiana. La actriz recurrió a una operación de reconstrucción nasal después de que un procedimiento estético, que inicialmente parecía un retoque menor, no saliera como esperaba, como te contamos en TVNotas.

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El doctor Froilán Paez realizó el procedimiento quirúrgic a Dorismar tras cirugía fallida. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Dorismar y por qué sufrió mala praxis?

Como te revelamos anteriormente en TVNotas, Dorismar buscó una solución tras los malos resultados de la primera cirugía, confiando nuevamente en el mismo especialista: José Achar. Sin embargo, lejos de corregir el daño, la situación empeoró. “Todo salió mal. No la dejó tal y como se lo había prometido. De hecho, quedó peor el hueso de la nariz. El cartílago que se supone le iba a dar más volumen, simplemente desapareció, quedó hundido”, relató una fuente cercana a la presentadora.

El médico minimizó lo ocurrido y la convenció de someterse a una segunda intervención. En ese procedimiento, “le limó el tabique”, lo que provocó que su nariz quedara “exageradamente pequeña y curvo”. Posteriormente para tratar de corregir ese error, “le colocaron un implante artificial de relleno”, un procedimiento que, de acuerdo con la fuente, no fue autorizado por Dorismar y terminó agravando aún más el problema estético y funcional.

Con la esperanza de una solución definitiva, en 2024 Dorismar se sometió a una tercera cirugía, pero el resultado fue aún más delicado. “La desfiguró. Casi no podía respirar por sus vías nasales, prácticamente se la mutilaron. Le dejaron una nariz nada funcional”, aseguró la fuente a TVNotas.

Las consecuencias también fueron emocionales, ya que, según se reveló: “Dorismar quedó mal psicológicamente y perdió su autoestima. Fue a terapia, ya que se quedó sin poder trabajar”.

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Dorismar habla del drama que vivió tras operación y confirma acciones legales. / Redes sociales

¿Qué dijo Dorismar del proceso legal que inició por su mala cirugía?

En entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, Dorismar confirmó que actualmente sí existe un proceso legal relacionado con la cirugía de nariz a la que se sometió y las complicaciones que enfrentó posteriormente. La actriz explicó que, por el momento, no puede profundizar demasiado en el tema debido a que el caso continúa en revisión por parte de abogados, por lo que no dio nombres tampoco.

“Lamentablemente sí. Bueno, este me gustaría poderles hablar del tema, pero en este momento está en manos de abogados y creo fielmente en la justicia”, mencionó Dorismar al ser cuestionada sobre si ya había iniciado acciones legales relacionadas con el procedimiento médico.

La también modelo contó que después de atravesar nuevas intervenciones logró recuperar la apariencia de su nariz, aunque reconoció que todo el proceso representó una experiencia complicada para ella. Dorismar señaló que buscaba mejorar su respiración, pero aseguró que terminó enfrentando una situación distinta a la que esperaba cuando decidió someterse a la cirugía.

“Volví a ser yo… el doctor me dijo: ‘Te hice otra vez tu nariz. No vuelvas a hacer lío’. No fui yo la que hizo lío. Yo nada más quise respirar mejor y esta fue mi atención, pero bueno, caí en manos equivocadas… Está en proceso de integración y seguimos adelante… Sentí que se me acababa la vida. Esa es la realidad”, declaró la actriz.

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Dorismar revela por qué llevó su caso a abogados tras cirugía de nariz. / Redes sociales

¿Quién es Dorismar?

Dorisma es una modelo, cantante, actriz y conductora de televisión. Su nombre real es Dora Noemí Kerchen, nació el 15 de marzo de 1975 en Buenos Aires, Argentina. Sus primeros trabajos comenzaron en su país natal, aunque en el año 2000 se mudó a Miami, donde inició una etapa profesional ligada a la televisión hispana en Estados Unidos, participando en programas como El gordo y la flaca y Caliente.

Con el paso de los años, Dorismar también construyó una carrera en México, país donde amplió su presencia en televisión y revistas. En 2007 se integró al programa Desmadruga2, donde presentó la sección “Tu fantasía con Dorismar”, además de participar en producciones de comedia y telenovelas como Alma de hierro y Triunfo del amor. Paralelamente, también desarrolló su faceta musical grabando su primer álbum en Los Ángeles.

La actriz y modelo argentina ha mantenido actividad constante en medios de comunicación, televisión y redes sociales. Además de aparecer en distintas publicaciones y proyectos audiovisuales, en años recientes también participó en series como Como dice el dicho.

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