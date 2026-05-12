Conductora mexicana huye de su casa con su hijos en medio de su proceso de divorcio: ¡Él no se quiere salir!

Una nueva polémica envuelve a la farándula mexicana, en esta ocasión, a una conductora y exreina de belleza mexicana, quien recientemente comenzó los trámites de su divorcio. Ante esto, filtran que la comunicadora habría abandonado su casa ante la presunta negativa de su esposo. ¿De quién se trata?

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¿Quién es la conductora mexicana que abandonó su casa tras iniciar su divorcio?

Se trata de la conductora y exreina de belleza Ana Patricia Gámez, pues ahora estaría atravesando una nueva etapa personal tras darse a conocer que presuntamente dejó la residencia familiar que compartía con su todavía esposo, Luis Carlos Martínez, en medio del proceso de divorcio que ambos enfrentan.

Gámez es conocida por sus apariciones como invitada en La mesa caliente, uno de los programas más conocidos de la televisión hispana.

El matrimonio entre Ana y Luis comenzó en mayo de 2014, por lo que duraron juntos casi una década. Además, juntos tuvieron dos hijos, otro tema del que se está hablando en torno a la custodia.

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Ana Patricia Gámez y su esposo / Redes sociales

¿Por qué la conductora Ana Patricia Gámez tuvo que abandonar su casa?

De acuerdo con información revelada por la periodista Mandy Fridmann y retomada por el medio Las Top News, Ana Patricia Gámez habría tomado la decisión de mudarse junto a sus hijos, mientras Martínez permanecería viviendo en la propiedad familiar: “ Se tuvo que ir porque él decidió quedarse ”, dijo Mandy.

Según información de la misma periodista, Ana Patricia tomó la decisión de irse de la casa “por salud mental":

Decidió, este fin de semana pasado, mudarse a un departamento pequeño muy cerca de la casa que aún sigue pagando y en donde se quedó viviendo Luis Carlos Martínez. Mandy Fridmann

Por otra parte, medios como People, han revelado que en la demanda de divorcio hay una serie de señalamientos y argumentos por los que Gámez tomó la decisión de separarse. Según lo contado, la conductora describió su matrimonio como: “ irremediablemente disuelto ”.

Hasta ahora, ninguna de las partes ha emitido declaraciones públicas sobre este supuesto cambio de residencia.

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Ana Patricia Gámez, conductora mexicana / FB: Ana Patricia Gámez

¿Quién es Ana Patricia Gámez y cuál es su trayectoria?

Ana Patricia Gámez Montes es una conductora de televisión, modelo y empresaria, quien alcanzó gran popularidad tras convertirse en una de las figuras más reconocidas de la televisión latina en Estados Unidos.

En 2010 participó en el reality show Nuestra belleza latina, transmitido por la cadena Univision. Logró coronarse como ganadora de esa edición, convirtiéndose rápidamente en una de las nuevas promesas de la televisión hispana.

Tras su triunfo, Ana Patricia comenzó a trabajar como conductora en diversos programas de entretenimiento. Uno de los proyectos que impulsó su carrera fue su participación en Despierta América, donde colaboró en distintas secciones.

Más adelante también formó parte de programas especiales, alfombras rojas y coberturas de importantes eventos del espectáculo.

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