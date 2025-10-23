Conductora de ‘Enamorándonos’ confirma divorcio tras 11 años de matrimonio: “Las personas cambian”

Luego de que la actriz Ingrid Matz diera a conocer que llevaba dos años separada de su marido y que apenas se iniciarán los trámites de divorcio, otra celebridad da a conocer la ruptura de su matrimonio. Se trata de una conductora de ‘Enamorándonos’. Se separa de su esposo tras 11 años de matrimonio.

¿Quién es la conductora de ‘Enamorándonos’ que se divorcia y cuál es la razón?

Hace poco, la revista ‘People’ reportó que Ana Patricia Gámez, conductora de la versión estadounidense de ‘Enamorándonos’, había interpuesto una demanda de divorcio en la corte de Miami, alegando que el matrimonio estaba “irremediablemente resuelto”.

La presentadora y su pronto exesposo, Luis Carlos Martínez, se separan después de 11 años juntos y dos hijos en común. La noticia sorprendió a todos, pues hace poco más de un año, ambos habían renovado sus votos.

En aquel entonces, hicieron la ceremonia en una transmisión del programa. Ambos decían lo mucho que se amaban, así como el deseo de pasar sus últimos días juntos.

Hace apenas unas horas, la conductora confirmó la noticia. A través de un comunicado para redes sociales, señaló que las personas suelen “cambiar”. Si bien no detalló el motivo, dejó ver que las cosas acabaron bien y señaló que llevarían una buena relación por el bien de sus hijos.

“A lo largo del tiempo, las personas y las etapas cambian, y con ellas también los caminos. Nuestra relación de pareja llegó a su fin; los caminos se separan, pero hay vínculos que son eternos: el de ser padres de dos niños preciosos. Han sido testigos de muchas etapas en mi vida, y como siempre, continuaré esforzándome por salir adelante, enfocada en el bienestar de mis hijos, en el mío y en trabajar. Gracias por tanto cariño y respeto”, manifestó.

¿Quién es Ana Patricia Gámez, conductora de ‘Enamorándonos’ que se divorcia?

Ana Patricia Gámez es una modelo y conductora mexicana. Nació el 16 de julio de 1987, por lo que actualmente tiene 38 años. En 2005, participó en ‘Nuestra belleza México’, representando a su natal Sonora. Si bien no ganó, obtuvo bastante popularidad.

En 2010, participó en ‘Nuestra belleza latina’, quedando en los primeros lugares. A partir de eso, su carrera comenzó a crecer. Se volvió conductora de ‘Despierta América y, en 2019, se convirtió en la presentadora de ‘Enamorándonos USA’.

En 2021, se tomó una pausa temporal para dedicarse a su familia. Posteriormente, regresó de manera ocasional. Se dijo muy triste después de que, en junio de 2025, el programa saliera del aire.

Actualmente, continúa una carrera como influencer y maneja su propio pódcast llamado ‘Sin filtros’, el cual es sumamente popular.

¿Cómo fue la historia de amor entre Ana Patricia Gámez y su pronto exesposo, Luis Carlos Martínez?

Ana Patricia Gámez y Luis Carlos Martínez se conocieron en 2012. Tras ser amigos, en 2013 comenzaron una relación. En 2014, se comprometieron y poco después ella dio a conocer que estaba embarazada.

En 2015 se casaron de forma civil y religiosa en México. También anunciaron el nacimiento de su hija. En 2018, se convierten en padres por segunda vez.

Hace algunos días, se dio a conocer que estaban en proceso de divorcio por diferencias irreconciliables. Se reportó que viven en la misma casa.

