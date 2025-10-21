Cuauhtémoc Blanco exhibido por infiel: Su ex contrató a un paparazzi para mostrarlo ¡con las manos en la masa!

Fue Rossana Nájera quien exhibió con paparazzi el romance entre Cuauhtémoc Blanco y Sandra Montoya. “El error fue de él y me trajo muchas consecuencias. Me quedé sin trabajo, sin dinero y tuve que reinventarme. No solamente me hicieron daño a mí, sino también a mi familia, a mi economía y me fui para abajo”. Diecisiete años después de un escándalo que perjudicó su imagen artística y la tuvo por mucho tiempo en titulares de los medios como “la amante de Cuauhtémoc Blanco”, Sandra Montoya reivindica su verdad.

Sandra Montoya revela que Rossana Nájera exhibió que ella tenía con Cuauhtémoc Blanco / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Quién exhibió a Cuahtémoc Blanco siéndole infiel a Rossana Nájera?

En entrevista con TVNotas, Sandra Montoya revela que, debido a la infidelidad constante del exfutbolista a su entonces prometida, Rossana Nájera, esta contrató a un paparazzi, quien, asegura, fue el que difundió las imágenes de ella con Blanco, tras una noche de pasión, y no ella, como le atribuyeron en linchamiento mediático.

La tendencia del examericanista por buscar relaciones causó desconfianza en su pareja oficial, y ella fue quien se encargó de que se documentara, según Montoya, su infidelidad con la cantante.

Después de todo este incidente, descubren que la señora (Nájera) le pagaba a un paparazzi para que lo siguiera. No la juzgo a ella. Cuauhtémoc lo supo porque demandó, se sentía acosado y pensaba que lo iban a secuestrar. Y cuando le ponen a esta persona (el paparazzi) enfrente del MP, él le confesó toda la verdad. Sandra Montoya

La también violinista aprovechó para dejar claro que el responsable de este turbulento episodio en su vida fue Cuauhtémoc Blanco: “Él vino a mi casa. No fue la única vez que estuvo aquí. Yo también iba a la de él. Duramos 3 años y medio juntos. Nunca nadie supo de nuestra relación, y sin embargo, a la que crucificaron en todos lados fue a mí”.

“ Lo que sí me queda bien claro es que se puso a jugar con las 2 y que ella (Rossana) llegó después que yo . A mí no me dijo que andaba con ella y a ella tampoco sabía que andaba conmigo. ¿Quién era el infiel? Claro, la señora hizo cosas que no debía, pero él no tenía por qué andar jugando con 2 mujeres”.

Cuauhtémoc Blanco es exhibido siéndole infiel a Rossana Nájera, revista TVNotas / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Sandra Montoya sabía que Cuauhtémoc Blanco y Rossana Nájera estaban comprometidos?

Lo peor, reitera Montoya, es que no sabía que el exjugador del América estaba comprometido. “El error fue de él y me trajo muchas consecuencias. Me quedé sin trabajo, sin dinero y tuve que reinventarme. No solamente me hicieron daño a mí, sino a mi familia, a mi economía y me fui para abajo. Bendito Dios, salí adelante”.

Si bien con el exdelantero ya no ha tenido trato, a Rossana la ha llegado a encontrar y hasta ahora no ha habido problemas.

“La saludo, nunca he tenido broncas. Sí me dio mucho coraje cuando pasó lo del paparazzi por el daño que me hicieron, pero jamás me llamó para molestarme, ni yo a ella”. Sandra Montoya

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Cuauhtémoc Blanco y Rossana Nájera?

Tuvieron una relación con altas y bajas que duró 6 años. Mientras duró tuvieron 4 truenes, 3 de ellos debido a las infidelidades por parte de él.

En 2008 la engañó con Sandra Montoya, después lo hizo con Gladis Gallardo y 1 año después con Marisol González.

Le dio el mismo anillo de compromiso 2 veces: En febrero de 2009 y en marzo de 2010.

El noviazgo terminó definitivamente en agosto de 2010 por grandes malentendidos y diferencias.

Cuauhtémoc Blanco y Rossana Nájera / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿En qué proyectos ha trabajado recientemente Sandra Montoya?

Actualmente, Sandra está soltera. En enero de 2021 se casó por lo civil con Teodoro Poot en Miami, y parecía que ya había encontrado el amor; sin embargo, la relación no funcionó y se divorciaron hace más de 1 año. Quedaron en buenos términos. Ahora se enfoca en su carrera.

Acaba de grabar con el productor musical Luis Rangel 2 temas de su autoría: El primero es “Tócate”, para concientizar sobre el cáncer de mamá y la autoexploración que puede salvar tu vida.

El segundo, “Punto final”, dedicado a su padre, Rafael, quien falleció hace año y medio de cáncer en las cuerdas vocales a los 84 años. “La escribí cuando mi papá estaba agonizando, en el momento que sentí que había plasmado todo lo que quería decirle puse el punto final y en ese momento gritó mi hermana. Yo estaba en videollamada. La guardé y nunca más quise volver a mirarla hasta ahora que decidí grabarla y me ha costado mucho. Ahora mi responsabilidad es mi madre”, finalizó.

Instagram

¿Cuáles son las mayores polémicas de Cuauhtémoc Blanco?

Comentario machista: En 2004, durante un partido, se dijo que Blanco le dijo: “Ponte a lavar platos” a Virginia Tovar, la primera árbitro en dirigir un partido de Primera División en México.



Agresión contra periodista: En marzo de 2003, después de un partido, agredió físicamente al periodista deportivo David Faitelson .



. Violencia doméstica: En 1998, su ex, Marisela Santoyo, lo acusó de violencia y amenazas. El caso se resolvió meses después con un arreglo económico y el divorcio.



Relación con Liliana Lago : En 2000 comenzó a salir con la actriz, a pesar de que él seguía casado con Marisela Santoyo y ella, con el comentarista Enrique Garay. Terminaron en marzo de 2002. Tres meses después nació su hija. En 2007, ella lo demandó para exigirle un aumento en la pensión alimenticia.



: En 2000 comenzó a salir con la actriz, a pesar de que Terminaron en marzo de 2002. Tres meses después nació su hija. En 2007, ella lo demandó para exigirle un aumento en la pensión alimenticia. Relación con Galilea Montijo



Nepotismo: Durante su mandato como gobernador de Morelos, fue señalado de supuesto nepotismo por incluir a varios de sus familiares en cargos clave del gobierno estatal .



. Media hermana: En marzo 2025, su media hermana, Nidia Fabiola, lo denunció por intento de violación . Supuestamente los hechos sucedieron en diciembre de 2023, después de una fiesta en la casa del político, en Morelos.



. Supuestamente los hechos sucedieron en diciembre de 2023, después de una fiesta en la casa del político, en Morelos. Mas violencia: En marzo de 2025, circuló un video en el que se ve a Natalia Rezende, su esposa, pedir ayuda a elementos de seguridad por presuntos golpes .



. En su faceta como diputado, recientemente fue exhibido. Durante la sesión remota en la que se discutía la Ley de Aguas Nacionales, Cuauh encendió la cámara y micrófono para pedir que se le pusiera asistencia mientras se le solicitaba su el sentido de su voto, pero no escuchó ¡porque estaba en plena sesión, pero de pádel!

¿Qué mujeres han sido novias de Cuauhtémoc Blanco?

América Ramírez (1993-1995)

América Ramírez y Cuauhtémoc Blanco / Francisco Mancera y archivo TVNotas

Marisela Santoyo (1995-1996)

Marisela Santoyo y Cuahtémoc Blanco / Francisco Mancera y archivo TVNotas

Liliana Lago (2000-2002)

Cuauhtémoc Blanco y Liliana Lago / Francisco Mancera y archivo TVNotas

Galilea Montijo (2003-2004)

Cuauhtémoc Blanco y Galilea Montijo / Francisco Mancera y archivo TVNotas

Sandra Montoya (2004-2008)

Sandra Montoya y Cuauhtémoc Blanco “atrapados” en aventura / Francisco Mancera y archivo TVNotas

Rossana Nájera (2004-2010)

Cuauhtémoc Blanco y Rossana Nájera / Francisco Mancera y archivo TVNotas

Gladis Gallardo (2009)

Gladis Gallardo y Cuauhtémoc Blanco / Francisco Mancera y archivo TVNotas

Laura (2011)

Cuauhtémoc Blanco y Laura / Francisco Mancera y archivo TVNotas

Cristina (2010-2012)

Cristina y Cuauhtémoc Blanco / Francisco Mancera y archivo TVNotas

Ivonne Ley (2012)

Ivonne Ley y Cuauhtémoc Blanco / Francisco Mancera y archivo TVNotas

Lourdes Munguía (2013)

Lourdes Munguía y Cuauhtémoc Blanco / Francisco Mancera y archivo TVNotas

Natalia Rezende (2015-actual)

Natalia Rezende y Cuauhtémoc Blanco / Francisco Mancera y archivo TVNotas

