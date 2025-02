Luis Ernesto Franco y Rossana Nájera prometieron tener hijos juntos si no encontraban pareja, ¿embarazo?

Rossana Nájera y Luis Ernesto Franco se encontraron en el podcast del actor ‘Mejor que ayer’ donde hablaron sobre cómo hacer las paces con sueños no cumplidos y hablando de aquellos sueños que se han quedado en el limbo y sin poder materializarse.

Al respecto, Rossana Nájera habló sobre la maternidad, un sueño que no ha podido suceder y al parecer ya no se dará. Así que la actriz comentó cómo es que tiene que seguir adelante haciéndose la idea a que eso no sucederá: “Primero tienes que hacer las paces con eso, tener terapias y trabajar mucho internamente para entender. Hace un año estaba en un momento de ‘está bien no ser mamá’ y ahorita estoy en un momento donde me está doliendo otra vez y creo que las mujeres que quieren tener hijos y no lo logran, nunca van a estar en paz con la idea”, confesó.

Puedes ver: ¡Acto de amor! Rossana Nájera termina a su novio para que pueda ser papá

Rossana Nájera habló de la maternidad / IG: @rossananf

Rossana Nájera y Luis Ernesto Franco pudieron ser padres juntos

Siguiendo con la conversación, Rossana Nájera y Luis Ernesto Franco recordaron que hace unos años hicieron una promesa que hoy les causa risa: serían papás juntos si no encontraban pareja.

“Eramos unos mocosos… era como de ‘vive la vida y si no encontramos a nadie que valga la pena, vamos a tener hijos juntos’. Era como de ‘ay bueno, si no encontramos un buen papá o mamá para nuestros hijos, tengámoslos juntos”, recordó Rossana.

Entérate: Marimar Vega y Rossana Nájera perdieron bebés intentando ser madres

En respuesta, el actor recordó aquel momento en el que hicieron la loca propuesta diciendo: “Yo me acuerdo que te dije, ‘no te preocupes, tú eres un viejorrón, si no te casas y esto (con Marimar) no funciona vamos a tener hijos”.

Entre risas, ambos siguieron recordando: “Vamos a tener hijos como amigos toda la vida y va a tener unos papás amorosísimos. Vamos a tener hijos como amigos para siempre”.

Para finalizar, Rossana dijo: “Luego (Luis Ernesto) se casó con mi mejor amiga, ya qué les digo”.

Rossana Nájera ya abandonó la idea de ser madre

Rossana Nájera dejó atrás su sueño de ser madre. En una entrevista hace unos meses, la actriz abrió su corazón sobre el difícil proceso a pesar de que había soñado con formar una familia.

La actriz confesó que estuvo embarazada en tres ocasiones, pero perdió a sus bebés antes del parto. Además, fue diagnosticada con trombofilia y un trastorno conocido como natural killers (asesinas naturales), lo que dificultó aún más su deseo de gestar.

Con mucho dolor, Rossana tuvo que aceptar que no será mamá: “El tren para tener hijos ya se fue hace mucho, ese proceso ya pasó. La verdad, sí lo intenté, es algo de lo que hablo abiertamente y me encanta compartirlo porque me lo guardé mucho tiempo”, indicó.

“Hubo mucho dolor cuando supe que no sería mamá, le pregunté a Dios: ‘¿cómo, si yo soy una buena persona?’ Luego reflexioné y me dije: ‘¿Quién te dice que a las personas buenas no les pasan cosas?’ También hubo negación y lo estuve procesando, tomé varias terapias y sólo así entendí que por algo me tocó y hoy me siento feliz”, concluyó.

Mira: Rossana Nájera revela que padece dos enfermedades que le impiden embarazarse