Rossana Nájera ya abandonó la idea de ser madre: “El tren para tener hijos ya se fue hace mucho”

Sin duda alguna, Rossana Nájera se ha convertido en una de las celebridades más queridas de México. Actualmente, se encuentra participando en ‘MasterChef Celebrity’ y próximamente regresará a los melodramas con la producción de TV Azteca, ‘Cautiva por amor’.

No obstante, su gran éxito no la ha hecho inmune a los golpes de la vida y no pudo conseguir su más grande sueño: ser madre. En su momento, Rossana confesó que estuvo embarazada tres veces, pero, desafortunadamente perdió a los bebés antes del parto.

En una entrevista, la actriz contó que padece una especie de trombofilia y un trastorno en las células conocido como ‘natural kill3rs’ (as3sinas naturales), razón por la que no ha podido gestar.

Recientemente, la famosa volvió a hablar de la maternidad y confesó que, pese a que tener hijos ha sido su más grande deseo, ya dejó de lado la idea.

Rossana Nájera / Instagram

Rossana Nájera abandona la idea de ser mamá

En una entrevista para un medio nacional, Nájera contó que fue muy doloroso aceptar la idea de no ser madre, pero ahora ya está más tranquila y enfocada en su trabajo.

“El tren para tener hijos ya se fue hace mucho, ese proceso ya pasó. La verdad, sí lo intenté, es algo de lo que hablo abiertamente y me encanta compartirlo porque me lo guardé mucho tiempo y creo que las mujeres que pasan por esto, con procesos que no son nada fáciles y dolorosos, lo tienen que saber”. Rossana Nájera

También señaló que, a lo largo de los años, ha tratado de ver las cosas positivas al “abrazar la no maternidad”.

“Me adentré en mi corazón y siempre vas a encontrar en el fondo cosas buenas. No todo tiene que ser malo al no ser mamá. Yo siempre he creído que el amor que tengo, porque siempre soñé en ser madre, lo voy a ir repartiendo ya sea en mi refugio de perros o con niños que necesitan amor”, expresó.

¿Rossana Nájera estaría dispuesta a adoptar?

Aunque sabe que tiene la opción de adoptar un niño, la famosa indicó que nunca lo había contemplado, pues siempre pensó que podría embarazarse.

“Ni siquiera pensé en la posibilidad de que tal vez no podía ser mamá, esta situación me demostró que no puedes saber lo que viene, hoy digo que no a la adopción, pero más adelante no lo sé”, puntualizó.

A pesar de que ahora se encuentra mejor gracias a la terapia y el trabajo, reconoció que el proceso no había sido nada fácil.

“Hubo mucho dolor cuando supe que no sería mamá, le pregunté a Dios: ‘¿cómo, si yo soy una buena persona?’ Luego reflexioné y me dije: ‘¿Quién te dice que a las personas buenas no les pasan cosas?’ También hubo negación y lo estuve procesando, tomé varias terapias y sólo así entendí que por algo me tocó y hoy me siento feliz”. Rossana Nájera

Para finalizar, reiteró que se deben buscar las ventajas de la no maternidad: “Cuando no se tienen hijos, tener una mascota es otra forma de maternar. Sin duda alguna las mascotas se vuelven tus hijos, aunque haya personas que consideran que esto no es posible, claro que lo es”, concluyó.

