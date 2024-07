MasterChef Celebrity: Rossana Nájera dice qué hará con su premio

Rossana Nájera, se alzó recientemente como la ganadora de MasterChef Celebrity 2024, así que ha compartido lo que todos quieren saber ahora que se llevó el premio a casa. ¿Qué hará con el dinerito?

La actriz habló de sus planes sobre cómo utilizará el millón de pesos que obtuvo con su triunfo. En una entrevista con medios de comunicación, expresó en primer lugar su asombro y felicidad por haber ganado el reality de cocina reality y reveló cómo piensa aprovechar el premio.

Nájera tiene un plan bien definido para aprovechar el millón de pesos que se ganó venciendo a Ferka y Jawy en la cocina. La Rossana reveló que tiene la intención de ahorrar una parte del premio como reserva para posibles temporadas difíciles en su carrera. “Desde el principio me prometí que si ganaba, ahorraría una parte del premio. Como actor, sabemos que hay épocas de mucho trabajo y otras de pocos proyectos, así que es importante ahorrar para tener paz”, dijo.

Rossana Nájera comparte qué hará con su premio / Instagram: @rossananf

Y continuó compartiendo que quiere viajar mucho para recompensar su arduo trabajo en la cocina, disfrutar su triunfo y relajarse: “También quiero recompensar mi esfuerzo y viajar. Cuando termine de grabar la novela, lo primero que haré será comprar un boleto de avión”, confesó.

Rossana Nájera no quería estar en realities y terminó ganando ‘MasterChef Celebrity’

Rossana, quien actualmente está trabajando en la grabación de una nueva telenovela, admitió que aún no puede creer que haya ganado el concurso y no puede evitar sonreír incluso en las escenas que hace. “Estoy grabando una novela y no quiero que me pongan una escena seria porque no puedo evitar sonreír. Aún no lo puedo creer, estoy feliz, agradecida y orgullosa de haber ganado”, dijo emocionada.

Rossana se hizo muy amiga de Litzy en el reality / Instagram: @rossananf

Aunque inicialmente se rehusaba a participar en realities, pero cuando le propusieron ser parte de MasterChef no lo dudó, ya que lo considera un proyecto distinto a otros realities. “Siempre decía que nunca entraría a un reality porque me daba miedo abrirme tanto. Pero cuando me dijeron MasterChef, me animé, ya que es un reality muy noble y lindo. Cada domingo nos conocieron un poco más a través de la cocina, y creo que mi personalidad se mostró a pesar de la presión”, indicó.

Rossana también confesó que había dejado de cocinar hace 20 años, pero luego de ganar el reality ahora tiene ganas de seguir haciéndolo y hasta compartir recetas a sus seguidores en redes sociales.

