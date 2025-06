Rossana Nájera sufrió una fuerte depresión tras saber que no podría ser madre: “No me sentía valiosa”

Sin duda alguna, Rossana Nájera se ha coronado como una de las celebridades más queridas de México. Actualmente, está pasando por una gran etapa profesional al formar parte del elenco de la telenovela ‘Cautiva por amor’, donde interpreta a María Ángeles.

Recientemente, la actriz de 45 años abrió su corazón y habló sobre la depresión que sufrió cuando supo que no podría lograr su sueño de ser madre de hijos biológicos.

¿Por qué Rossana Nájera no puede concebir hijos y ser madre?

En su momento, reveló que padece trombofilia, una condición que aumenta la probabilidad de que se formen coágulos sanguíneos, así como también un trastorno en las células conocido como ‘Natural Killers’.

Sus afecciones han provocado que no pueda llevar un embarazo a término, sufriendo tres abortos en el pasado.

“La ilusión de ser mamá fue una locura. Todos los achaques, ascos y vómitos no me importaban porque para mí era todo perfecto y hasta la celulitis que me salía era perfecta, y ahí me di cuenta que efectivamente yo quería ser mamá. Por eso todo lo veía perfecto y sentía que por fin se estaba cumpliendo mi sueño de crear vida dentro de mí, pero por tercera vez en mi vida lo volví a perder”, expresó hace algún tiempo.

¿Cómo fue la depresión que sufrió Rossana Nájera por no poder ser madre?

Si bien la actriz ya aprendió a aceptar su diagnóstico, hace poco confesó que la imposibilidad de ser madre la sumió en una fuerte depresión. En entrevista para ‘Ventaneando’, mencionó que no se había dado cuenta de esto hasta que después reflexionó sobre cómo se sentía en aquel entonces.

Rossana Nájera “Yo creo que viví una depresión que no me di cuenta, porque seguí y me di cuenta muchos años después que yo había estado deprimida porque a veces, ojo, estamos deprimidos y seguimos funcionando. No quería hacer casting porque no me sentía valiosa, sentía que si yo no podía ser mamá y que había nacido defectuosa”

La exparticipante de MasterChef Celebrity señaló que esta situación fue una de las principales razones por las que decidió ir a terapia.

“Fue cuando dije: ‘No, quiero volver a actuar’ porque es lo que me hace sentir plena. Empecé con terapia, después de eso, empecé a hacer meditaciones, después con constelaciones y después hice regresiones. Encontré una respuesta diferente que me calmaba el alma”, resaltó.

Rossana aseguró que, actualmente, está mejor y ya aprendió a aceptar que no podrá ser madre de hijos biológicos: “Estoy descubriendo esa respuesta (del porqué no puedo ser mamá) todos los días”, concluyó.

¿Quién es Rossana Nájera?

Se formó en el CEFAT de TV Azteca.

Su debut artístico fue en 2005, con apariciones en telenovelas como ‘Los Sánchez’, ‘Amor sin condiciones’ y ‘Machos’.

Algunos de sus proyectos más destacados fueron ‘Lo que callamos las mujeres’, ‘La vida es una canción’, ‘Amor en custodia’, ‘Eternamente amándonos’, entre otros.

En 2024, ganó ‘MasterChef Celebrity México’.

Actualmente, participa en ‘Cautiva por amor’.

