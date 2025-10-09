Alicia Villarreal le responde a Cruz Martínez tras llamarla “quinceañera” por su noviazgo con Cibad Hernández

Tras la polémica opinión que Cruz Martínez dio sobre el nuevo noviazgo de su exesposa, Alicia Villarreal, con el influencer Cibad Hernández, la llamada ‘Güerita consentida’ lanza una contundente respuesta al productor, con quien aún mantiene un proceso tras acusarlo de supuesto maltrato.

Cruz habló del romance de Alicia Villarreal con Cibad Hernández. / Especial

¿Qué opina Cruz Martínez sobre el romance de Alicia Villarreal con Cibad Hernández?

Desde que dio a conocer su noviazgo con Cibad Hernández, la exintegrante del grupo ‘Límite’, Alicia Villarreal, se ha mostrado muy feliz y enamorada. La cantante no ha dudado en usar sus redes sociales para compartir momentos especiales con Hernández, incluido un tatuaje que se realizó en conjunto con él.

Cuando se le preguntó a Cruz su opinión, admitió estar sorprendido, principalmente por el tatuaje. No obstante, señaló que le deseaba todo lo mejor a Alicia, resaltando que era “válido” que se quisiera comportar como una “niña de 15 años”.

“Ni conmigo en 25 años, verdad, pero no pasa nada, ella es una persona que, desde muy chiquita, niña, se ha dedicado a su público. Si se quiere ir, regresar a los 15 años, es entendible, es válido, en la vida hay que siempre buscar la felicidad”, manifestó.

El también artista reiteró que solo quiere lo mejor para ella pese a todo y le pidió al público que dejara de enfocarse en sus polémicas o asuntos personales, ya que la considera como alguien que debe brillar por su talento.

“Yo lo que opino es que paren de enfocarse en su vida personal. Regresenle a ella lo que ella les ha dado a ustedes tantos años: su música. Y que el enfoque de aquí en adelante sea su música. Les pido con muchísimo cariño y respeto que paren un momento y ya no enfoquen tanto los escándalos que afectan su vida”, resaltó.

Cruz Martínez / Redes sociales

¿Qué dijo Alicia Villarreal ante la opinión de Cruz Martínez sobre su nueva relación?

Tras la opinión que muchos consideraron como “pasivo-agresivo” de Cruz sobre el noviazgo de su exesposa, Alicia Villarreal, esta última fue entrevistada por el programa ‘Ventaneando’. Durante la conversación, le respondió al padre de sus hijos.

La intérprete de ‘Hasta mañana’ se mostró algo molesta por las palabras de su ex, afirmando que no tenía por qué opinar sobre su vida amorosa y menos cuando es un “violentador”.

Alicia Villarreal “Eso se me refleja en los shows, definitivamente. Creo que me hace bien. La gente puede disfrutar de su ‘Güerita consentida’ y no nada más de ese ‘tun tun’ emocional que traigo arrastrando, que no cabe en mi entendimiento, es que a una persona así le tengan que preguntar. O sea, ¿qué opina? Ni siquiera debería opinar. En mi caso es difícil entenderlo que esa parte violentadora todavía da una opinión”

La celebridad se dijo estar viviendo una etapa muy feliz de su vida, a pesar del problema legal que aún mantiene con su ex: “Lo que me interesaba mucho era poder avanzar con mis cosas que había arrancado desde el 2023, que era el divorcio, ya estoy divorciada. Sigo el proceso por violencia y lo que es de cada uno, es de cada uno, que me respete”, dijo.

Por su parte, Cibad Hernández, el nuevo novio de Alicia, simplemente le restó importancia a las críticas emitidas por Cruz: “Qué padre que ahora seamos quinceañeros”, apuntó.

Alicia Villarreal / IG: @lavillarrealmx / @arturo.carmona

¿Quién es Cibad Hernández y cómo ha sido su relación con Alicia Villarreal?

Cibad Hernández es un influencer y conferencista motivacional de 42 años. Su relación con Alicia Villarreal se hizo pública en agosto, después de que esta última oficializara su divorcio con Cruz N.

Aunque los fans de la cantante han aprobado este romance, algunos han criticado a Alicia por la rapidez con la que se ha dado su romance. También han acusado a Hernández de querer “aprovecharse” de la fama de ella.

