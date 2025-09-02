Alicia Villarreal estrena romance pero ¡le salió bi, con novio y hasta mantenido! “Él vive con su novio”

Alicia Villarreal ha vuelto a ser el centro de atención tras anunciar su nueva relación con el influencer Cibad Hernández, quien es 12 años menor.

Con 54 años, parece haber dejado atrás su reciente divorcio del productor Cruz ‘N’. Este cambio ha causado revuelo en los medios. Una fuente cercana a la cantante, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló algunos detalles sobre este romance. Según su amigo, no todo es color de rosa en este noviazgo, y dijo tener dudas sobre las intenciones de Hernández. Incluso sugirió que podría estar interesado en aprovechar la fama y el éxito de Alicia.

¿Cibar Hernández, novio de Alicia Villarreal, se quiere colgar de su fama?

Alicia Villarreal se ha mostrado muy ilusionada con esta nueva relación. Incluso se han dejado ver muy cariñosos en redes sociales, donde sus fans le advierten de que solo la utiliza para conseguir fama.

“Es obvio. Está ahí por fama, porque quiere obtener algo de Alicia. El tipo no canta ni baila. Busca publicidad y a ver qué le saca a ella. Él ni siquiera tiene una casa propia, no es que hable despectivamente o lo denigre, al contrario”.

“El tipo vive con 4 amigos en una casa que rentan entre todos. Hay de 5 a 7 personas que duermen en 3 recámaras. Eso te dice que este señor no gana lo suficiente como para tener una casa propia. Entonces, definitivamente, este tipo se cuelga de ella para sacar algo más”.

CIbad Hernández y Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Cómo se conocieron Alicia Villarreal y Cibad Hernández, su novio?

Alicia Villarreal y Cibad Hernández llevarían más de 1 año de haberse conocido: “Este señor se dedica a vender bots o seguidores falsos para redes sociales. Él la contactó por la página oficial de ella hace alrededor de 1 año y le ofreció sus servicios. Ella, en un principio, tenía 300 mil seguidores. Tras contratarlo ya tenía más de 1 millón en 3 semanas. Tengo entendido que tienen una amistad desde hace 1 año y medio o 2”.

Según la fuente, Cibad tiene un modo de operar para conquistar a las mujeres: “Este tipo la está envolviendo. La hace creer que es activista, que apoya mucho a las mujeres. Le dice mentiras. Cibad engatusó a su expareja, con quien estuvo casado en Estados Unidos, para que le diera los papeles y después la botó y la dejó sin nada”.

Se nota que Alicia está feliz y disfruta los momentos que pasa con el influencer. Hace poco viajaron a Las Vegas y hasta se tatuaron. “A Alicia siempre le han gustado los tatuajes. Esto fue lo mismo que le propuso a Francisco Cantú, que quería ella que se tatuara la fecha de cuando se conocieron, pero él lo rechazó”.

Hay varias versiones sobre a qué se dedica la nueva pareja de Alicia: “Unos dicen que es abogado e influencer, pero eso está raro, porque cómo es posible que Cibad quiera litigar en la corte cuando no sabe hablar inglés. La corte no te permite defender a nadie en español. Al ver eso, lo van a batear. Yo le diría que mostrara su título de abogado, porque presume mucho de eso”.

La intérprete estaría pasando por un momento de confusión: “Creo que Alicia está confundida. Le gusta tener el control de las cosas y así lo quiso hacer con sus anteriores relaciones. Este tipo no tiene nada, por eso accede a hacer lo que ella dice”.

¿Qué opina Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal, de su romance con Cibad Hernández?

Por otro lado, Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona eran muy unidas. Sin embargo, a raíz de esta nueva relación surgieron rumores sobre un conflicto entre madre e hija: “Melenie tiene un novio que es mariguano, pero en Estados Unidos el consumo de la mariguana es legal. Entonces, Alicia le reprochaba eso a su hija: Que anduviera con un tipo con esas mañas”.

Su hija no aprobaría a la pareja de su mamá: “Como Alicia siempre ha estado en contra de todos los novios de su hija, ahora Melenie le aplica la misma y no quiere aceptar un novio tras otro”.

Al parecer, a la cantante no le gusta estar sin pareja. “Alicia realmente no conoce a su supuesto novio. Quiero pensar que se dejó llevar para iniciar una nueva relación. Siento que es de esas personas que no saben estar solas. Anduvo un tiempo con Luis Mario Garza, lo bateó y comenzó a salir con Arturo Carmona, con quien se casó. Después de un tiempo, se separó y a unos cuantos meses también empezó a salir con Cruz. Quiere tener hombre tras hombre, sin darse un espacio”, finalizó.

¿Alicia Villarreal sabía que Cibad Hernández es bisexual?

Por su parte, Francisco Cantú, quien asegura haber mantenido una relación con Alicia, dice conocer a la actual pareja de la cantante y confesó que supuestamente tiene una doble vida: “Cuando yo estaba con Alicia, él le hablaba todo el tiempo. Se mensajeaban. Nunca pensé que anduviera con él. En una cena de pareja que tuvimos en San Diego, ella fue al baño y le sonaba varias veces su celular. Cuando regresó, le dije que le habían marcado”.

“Ella me dijo: ‘Es este tipo, Cibad. Es muy molesto. Siempre me habla. Me cae mal, porque me habla 1 vez y si no le contesto, insiste 5 o 6 veces. Se porta bien y me ayuda con mis redes. Si se te ofrece tener más seguidores, él me ayudó de tener 300 mil a 1 millón. Son seguidores falsos. Además, él es bisexual. Vive con su novio’”. Fracisco Cantú

“No sé para qué me dijo todo eso. Me hace pensar que mientras estaba conmigo ya salía con este chico”.

Considera que tras lo que vivió con su expareja, Cruz ‘N’, con quien estuvo casada 22 años, Alicia quiso olvidar y comenzar una nueva vida.

“Creo que está desesperada por tener pareja. Incluso en lo sexual. Lo que sí puedo decir es queeste tipo se lleva lo que uno ya no quiere”.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández, su novio?

Francisco Cantú investigó los movimientos de Alicia en su viaje con Cibad a Las Vegas. “Tengo un amigo que trabaja en Las Vegas, en un restaurante, en el área de reservaciones. Revisó en el sistema si tenía reservación y comprobó que los pagos de los restaurantes salieron de la tarjeta de ella”.

La pareja se lleva 12 años de diferencia, por lo que bromeó: “Puede ser que a ella le empiecen a gustar jovencitos con más energía que ella. No quiere decir que yo o Carmona, o Cruz, no tengamos la misma energía, pero a lo mejor se está preparando para el futuro y se está buscando un tipo Florinda Meza y ‘Chespirito’, para que le empuje la silla de ruedas”, concluyó.

¿Quién es Cibad Hernández, nueva novio de Alicia Villarreal?

Cibad Hernández influencer , abogado penalista y criminólogo.

, abogado penalista y criminólogo. Se ha presentado como locutor y presentador en algunos canales locales de Estados Unidos.

En Instagram tiene 1 millón de seguidores y en TikTok más de 4 millones.

