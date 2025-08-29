¿Alicia Villarreal engañó a Cruz con Cibbad Hernández?: ”No se están conociendo por primera vez”, aseguran

Recientemente, Alicia Villarreal dio a conocer que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor con Cibbad Hernández. Si bien la pareja se ha mostrado muy feliz, la polémica ha comenzado a surgir. Y es que ha trascendido que, presuntamente, este romance inició como una infidelidad a Cruz ‘N’, exesposo de Alicia y a quien ella denunció de violencia.

Legalmente, Alicia y Cruz N se divorciaron el 6 de agosto. Según declaraciones de la exintegrante de grupo Límite, el proceso se inició hace dos años, siendo hasta este 2025 que por fin pudo concluirse.

La pareja se separó definitivamente tras más de 20 años de matrimonio y dos hijos en común. Aunque su relación era considerada como una de las más estables del medio artístico, todo cambió después de que él fuera cachado en compañía de una mujer misteriosa. Aunado a esto, está el proceso legal que Alicia inició contra el productor musical.

Alicia Villarreal y Cruz N / Redes sociales

No te pierdas: Alicia Villarreal y Cibad Hernández: Él es el influencer que le robó el corazón tras el divorcio de Cruz

¿Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ se divorciaron por una infidelidad?

Una persona supuestamente cercana a Alicia Villarreal habló con el programa ‘Siéntense quién pueda’ y contó que, presuntamente, el romance entre Alicia y Cibbad comenzó años atrás, cuando ambos estaban en una relación; desmintiendo así la versión que dio la cantante de que apenas estaban saliendo para ver cómo fluían las cosas.

“Ellos no se están conociendo por primera vez, ellos ya tenían una relación amorosa mientras Alicia Villarreal estaba casada con Cruz Martínez. Cibad también tenía pareja. Se conocen entre 2008 y 2013" Supuesta fuente cercana a Alicia Villarreal

Aparentemente, tanto Cruz como la que era pareja de Cibbad descubrieron los mensajes románticos entre Alicia y el influencer. Aunque no mencionó cuáles fueron las reacciones de los presuntos ‘engañados’, la fuente sostuvo que el romance extramarital era bastante intenso.

“Descubrieron mensajes entre Alicia y Cibad que incluían canciones y otros planes románticos. Alicia lo tenía guardado con otro nombre para que la gente no se diera cuenta”, indicó.

Si bien no dio más detalles y ninguna de las partes involucradas ha confirmado o desmentido esta información, ha generado polémica en redes sociales; mientras que algunos no creen en la veracidad de este rumor, otros consideran que, si es cierto, Cruz “se lo merecía”.

Te podría interesar: Cruz N revela si huyó de la justicia tras demanda de Alicia Villarreal y lanza mensaje a sus detractores

¿Qué se sabe sobre la relación entre Alicia Villarreal y Cibbad Hernández?

Al menos de forma oficial, se sabe que Alicia Villarreal y Cibbad Hernández iniciaron su relación hace apenas unos cuantos días. El programa ‘Siéntese quien pueda’ dijo haber tenido comunicación con el equipo de la cantante para tener más información sobre este romance.

Según el programa, el equipo no sabía sobre este noviazgo al inicio. Incluso, se sorprendieron cuando ella lo hizo público. No obstante, al conversar con ella, les habría confirmado que solo se están “conociendo” y solo han tenido dos citas hasta ahora.

Hasta ahora, ni Alicia ni Cibbad han dado más declaraciones sobre su romance y solo se han limitado a mostrarse muy enamorados en redes sociales.

Alicia Villarreal y su nuevo novio / Redes sociales

¿Qué ha dicho Cruz N sobre la nueva relación de Alicia Villarreal?

Hasta el momento, Cruz N no se ha pronunciado de manera directa sobre la nueva relación de su exesposa, Alicia Villarreal. También se desconoce si él, al igual que la cantante, ya se dio una nueva oportunidad en el amor.

Tan solo ha usado sus redes sociales para promocionar sus proyectos musicales y compartir un poco del cariño que le brindan sus fanáticos.

Cabe destacar que, desde que Alicia inició un proceso legal en su contra, ha limitado sus apariciones públicas y solo ha dicho que es inocente de todo lo que se le acusa, asegurando que lo podrá demostrar en su momento.

Mira: ¿Cruz N busca quedarse con los bienes de Alicia Villarreal tras divorcio? Esto dice la cantante