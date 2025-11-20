Hijos de Angélica Vale “no se le despegan” tras anuncio de divorcio de Otto Padrón, aseguran ¿están devastados?

En pleno festejo por su cumpleaños número 50, Angélica Vale atraviesa el proceso de divorcio iniciado por Otto Padrón tras 14 años de matrimonio. La noticia, presentada ante la Corte Superior de Los Ángeles, ha colocado el enfoque no solo en los motivos legales, sino también en la manera en que la actriz presentamente enfrentaría esta transición junto a sus hijos.

Te puede interesar: ¿Otto Padrón, ex de Angélica Vale, tiene novia? Revela su identidad y aseguran que ¡la actriz la conocería!

Angélica Vale recuerda terrible experiencia con su vecino, un famoso cantante internacional. / Redes sociales

¿Qué detalles revela la demanda de divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón?

El expediente judicial, presentado oficialmente el 4 de noviembre de 2025, y dada a conocer por Javier Ceriani, señala diferencias irreconciliables como causa de la separación. Otto Padrón solicitó la disolución del matrimonio, la custodia legal y física compartida de sus dos hijos, la validación del acuerdo prenupcial firmado en 2011, así como que Angélica Vale cubra los gastos legales.

Los documentos también describen cómo se organizaría la vida de los menores tras la separación: la residencia principal quedaría con la actriz, mientras que se establecerían turnos alternados de convivencia semanal y fines de semana. Entre las medidas aprobadas se incluyen restricciones para traslados de domicilio y viajes internacionales, además de una instrucción clara dirigida a ambas partes para evitar comentarios negativos entre sí frente a los hijos o respecto a futuras parejas.

La separación formal entre Vale y Padrón se habría dado el 1 de abril de 2025, aunque el expediente apunta que el documento fue firmado el 25 de septiembre. Esta información fue confirmada por el periodista Javier Ceriani, quien tuvo acceso a los registros judiciales. Desde entonces, ambas partes han seguido el protocolo legal requerido en la Corte de Los Ángeles.

Te puede interesar: ¿Poncho de Nigris ex de Ángelica Vale, se burla de su divorcio con Otto Padrón? Así reccionó

¿Cómo se han mantenido los hijos de Angélica Vale durante el proceso de divorcio de Otto Padrón?

Según una fuente cercana citada por People en Español, durante el proceso de divorcio iniciado por Otto Padrón, los hijos de Angélica Vale presuntamente habrían permanecido muy cerca de su madre. Según la fuente de People, los menores supuestamente “no se despegan de ella” y, presuntamente, estarían acompañandola en este periodo legal y emocional que se dio a conocer el 4 de noviembre de 2025.

Por su parte, la propia actriz habló del apoyo de su hija mayor en su programa de radio La Vale show, donde mencionó que su primogénita ha estado presente de manera constante. Durante la emisión, la actriz expresó: “Aquí está mi niña”, destacando la cercanía y el acompañamiento que recibe de ella.

Además, la misma fuente consultada por People en Español explicaría que para Vale, el bienestar de sus hijos sería su única prioridad en esta etapa del divorcio, afirmando que “Angélica hará de todo para que ellos estén bien”.

También la fuente citada por el portal habría indicado, presuntamente, que la actriz no mantendría ningún otro interés referente a Padrón más allá de lo que estaría relacionado con sus hijos, señalando: “A ella es lo único que le interesa y por quien ve es [por los niños]”.

Con estas declaraciones, los hijos de Otto Padrón y Angélica Vale se habrían convertido en una presencia constante y un soporte para la actriz, presuntamente desde que la separación formal ocurrió el 1 de abril de 2025, aunque el documento expedido meses después, el 25 de septiembre, de acuerdo con información divulgada por el periodista Javier Ceriani, quien tuvo acceso al expediente judicial.

Te puede interesar: Otto Padrón planearía boda tras divorcio de Angélica Vale: Mhoni Vidente revela con quién se casará

Angélica Vale / Captura de pantalla

¿Cómo fue la historia de amor entre Angélica Vale y Otto Padrón?

La relación entre Angélica Vale y Otto Padrón comenzó en un evento de Univisión en Nueva York, aunque su conexión formal inició años después, durante el especial de Año Nuevo 2009 transmitido desde Times Square. La pareja consolidó su relación en noviembre de 2010, cuando Padrón le propuso matrimonio durante el cumpleaños 35 de la actriz en Miami, acompañado de un mariachi que interpretó la marcha nupcial frente a familiares y amigos.

El matrimonio civil se celebró el 12 de febrero de 2011 en Miami y, días más tarde, la pareja realizó una ceremonia religiosa en el Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México. A esta celebración asistieron figuras del medio artístico como William Levy, Jaime Camil y el grupo Camila.Al año siguiente, la pareja formó una familia con el nacimiento de su hija y dos años después con el nacimiento de su hijo.

Durante más de una década, Vale y Padrón proyectaron la imagen de un matrimonio unido, acompañándose en sus proyectos profesionales y en su vida familiar. Sin embargo, tras la separación formal en abril de 2025 y la presentación oficial de la demanda en noviembre, esta historia de más de 14 años cerró un ciclo legalmente definido por acuerdos, medidas y la reorganización de la dinámica familiar.

Te puede interesar: ¿Otto Padrón reacciona a su divorcio de Angélica Vale? Revelan el supuesto plan que tiene para perjudicarla